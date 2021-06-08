Націоналізація МАУ і Київська об'їзна за 85 млрд – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Фото: Depositphotos і bigbud.kmu.gov.ua

Поки колишні чиновники міркують про можливість націоналізації "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) і створення на їх основі державної авіакомпанії, експерти говорять про майбутнє подорожчання автомобільного пального та логічності будівництва нової об'їзної дороги в Києві за 85 млрд без тендера.

націоналізація МАУ

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Колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що створення державної авіакомпанії в Україні – спірна ідея. Крім того, він відкинув ідею націоналізації МАУ і порівняв її з націоналізацією ПриватБанку.

"Коли рік тому в повітрі витала ідея націоналізації МАУ, я сказав прямо – я покладу заяву [про звільнення] до цього. Оскільки це було б повторенням кейса ПриватБанку: державі корінці, а кому-то вершки" , – сказав колишній чиновник.

На його думку, створення державної авіакомпанії виглядає непослідовним на тлі великої приватизації, запуску концесійних проектів і тверджень, що бізнес – найкращий власник, ніж держава.

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Свідоцтво про народження на "Укрпошті"

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Українці тепер можуть отримати свідоцтво про народження дитини на "Укрпошті" або з доставкою додому. Йдеться про документи, що були замовлені онлайн через сервіс "е-Малятко". Послуга з'явилася після приєднання національного поштового оператора до проекту. Доставка працює не тільки для жителів міст, а й в селах, де немає філій ГРАГС (укр. – ДРАЦС, колишні загси) або ЦНАП.

Доставка свідоцтва про народження за допомогою послуги "Укрпошта Експрес" займе до двох днів в межах області та до трьох днів в межах України. Оплатити послугу можна на сайті "е-Малятко" або готівкою під час доставки.

Київська окружна за 85 млрд

Глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков заявив, що дозвіл Верховної Ради на вибір підрядника для будівництва Київської обхідний дороги (КОД) без тендеру на Prozorro (Вартість робіт – мінімум 85 млрд грн) було логічно виправданим, хоча в НАПКА попередили про корупційні ризики.

Він пояснив, що за діючими в Україні правилами міжнародні компанії не мають можливості самостійно залучати фінансування для будівництва таких об'єктів, як Київська об'їзна. Саме цим пояснюється прийняття однієї з поправок до законопроекту № 5309, яким КОД виводять з-під дії закону "Про державні закупівлі".

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Пальному загрожує подорожчання

Заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев попередив про прийдешнє подорожчанні бензину і дизпалива . У той же час він порадував, що на поточному тижні ціна автомобільного пального не зміниться.

"Навіть незважаючи на те, що нафтові котирування вперше з 2019 року перевищили 70 доларів за барель, це поки не відбилося на оптових цінах на паливо. Зростання роздрібних цін стримує не тільки держрегулювання, а й зміцнення гривні. Але потенціал подорожчання поступово формується, і коли він проявиться, поки прогнозувати рано. Точно можна сказати: якщо курс долара знову піде вгору – преміальні бензини подорожчають відразу ж ".

Виробництво авто виросло в 8 разів

В Україні виробили 1004 одиниці автомобільного транспорту протягом травня 2021 року. Це майже в 8 разів більше, ніж було в карантинному травні минулого року, і на 4% перевищує показник квітня-2021. Із загальної кількості зібраних машин 944 – легкові. У минулому році за той же місяць в країні випустили всього 84 легковики.

Нагадаємо, 7 червня сайт "Сегодня" писав про заборону пластика, падінні ЗВР і зниженні курсу долара .

Крім того, ми розповідали, як в Україні почали перекроювати прожитковий мінімум .