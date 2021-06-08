Зрада скасовується: чому нову окружну дорогу Києва будуватимуть без тендеру Prozorro

Експерт відповів на заяву НАЗК і пояснив логіку законопроекту з закупівель для Київської обхідної дороги

Зміни в законі дадуть можливість побудувати окружну вчасно / Фото: Укравтодор

Верховна Рада дозволила вибрати підрядника на будівництво Київської обхідний дороги (КОД) без тендеру на Prozorro. Вартість робіт оцінюють мінімум в 85 млрд грн. Після цього рішення в НАЗК попередили про корупційні ризики, але такий крок логічно виправданий, кажуть експерти.

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Справа в тому, що за діючими в Україні правилами, міжнародні компанії не мають можливості самостійно залучати фінансування для будівництва таких об'єктів, як Київська об'їзна дорога. Саме цим пояснюється прийняття однієї з поправок в законопроєкт № 5309, яким КОД виводиться з-під дії Закону "Про державні закупівлі".

Про це розповів голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Проголосувавши за зміни в закон "Про державні закупівлі", Рада дала "зелене світло" будівництву Київської обхідної дороги за міжнародним форматом контрактів EPC+F. Таким чином на конкурентних торгах підрядник буде визначатися не тільки за ціновим критерієм, а ще за умовами залучення фінансування. Простими словами – підрядник не тільки проектує і будує, але і забезпечує можливості фінансування для виконання цих робіт" , – пояснив експерт.

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Результатом проголосованого Верховною Радою законопроекту стане будівництво нової окружної дороги Києва, впевнений політолог.

"Хто ще не чув, це 150 км, які повинні побудувати повністю з нуля. Нова Київська обхідна дорога, або як її ще скорочено називають КОД, виведе з Києва транзит і з'єднає між собою такі траси: М-07 Київ – Ковель, М- 06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам'янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків і обхід Броварів", – пояснив Биков.

За його словами, є надія на те, що КОД буде побудована вчасно, з огляду на численні приклади "Великого будівництва", в ході якого об'єкти здаються з дотриманням або навіть раніше обумовлених контрактами дат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нову окружну дорогу Києва допоможуть будувати американці. Меморандум про таку співпрацю підписали "Укравтодор" і компанія Bechtel Overseas Corporation.

А про те, як президент обговорив "Велику будівництво" в Хмельницькій області, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":