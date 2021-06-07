Заборона пластика, падіння ЗВР і долар у риси – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Україна за травень-2021 проїла 200 млн доларів золотовалютних резервів, Нацбанк може вийти на валютні аукціони, щоб тримати під контролем зміцнення курсу гривні, а Ощадбанк оскаржив рішення Апеляційного суду Парижа з стосовно 1,3 млрд дол. Компенсації за втрати при окупації Криму Росією.

космічні заробітки

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КБ "Південне" створило унікальний супутник "Січ", який призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль, а також для моніторингу параметрів іоносфери Землі. Він допоможе годувати людство і протистояти російській агресії.

Як виявилося, за допомогою таких супутників можна визначити, чи буде врожайним рік, як підвищити врожайність і навіть якими будуть ціни на зерно. За супутникові знімки, як і за інші космічні товари, фермери вже готові платити сотні тисяч доларів.

Долар на межі

Після зниження до мінімуму за 10 місяців за офіційним курсом Нацбанку долар продовжив падати на міжбанку. Курс пробив вниз позначку в 27,2 грн, на якому домінує продавці валюти, а покупці не можуть прийняти весь обсяг пропозиції. При цьому що сильніше зміцнюється курс гривні, то більше ринок розраховує на підтримку НБУ, який може вийти із продажем валюти. Найближчим часом курс може опуститися до 27,1-27,2 грн/дол., що дуже близько до психологічної межі в 27 грн.

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Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що Нацбанк може влаштувати аукціон із продажу валюти. Адже зі зміцненням гривні активність нерезидентів, які істотно наростили минулого тижня свої позиції в ОВДП, буде тільки підвищуватися, особливо з огляду на просілі валютні резерви і заплановані виплати.

Курс долара 7 червня

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"Проїли" 200 млн доларів

Нацбанк України оприлюднив дані, з яких випливає, що на 1 червня 2021 року міжнародні (золотовалютні) резерви країни склали 27,8 млрд доларів в еквіваленті. Отже, їхній обсяг за місяць впав майже на 200 млн доларів – 1 травня в резервах Нацбанку перебували 28 млрд доларів. А ще в січні обсяг ЗВР був на рекордному за вісім років рівні. З початку року обсяг резервів зменшився на 1,3 млрд доларів.

Ощадбанк судиться з Росією за 1,3 млрд доларів

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Державний Ощадбанк подав до касаційного суду Франції заяву про оскарження рішення Апеляційного суду Парижа про відсутність у арбітражу юрисдикції у справі про компенсації банку 1,3 млрд доларів збитків від окупації Криму. При цьому глава правління банку Сергій Наумов зазначив, що рішення апеляційного суду ніяк не вплинуло на фінансовий стан банку.

Заборона пластикових пакетів

Президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 30. Екологія" підписав закон про заборону з 2022 року продажі пластикових пакетів в магазинах і установах сфери обслуговування.

Під заборону потрапили надлегкі пластикові пакети і легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм. Це, наприклад, маленькі пакети-майки, які наразі багато магазинів просто кладуть на касу і надають безкоштовно.

Винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною 225х345х450 ​​мм, – їх використовують для упаковки м'яса, риби та продуктів із них, а також сипучих продуктів. Крім того, вводиться заборона на безкоштовне поширення будь-яких пластикових пакетів.

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