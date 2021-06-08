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Державі корінці, а комусь вершки: Криклій порівняв МАУ і ПриватБанк

8 червня 2021 16:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Колишній міністр інфраструктури оцінив пропозицію націоналізувати найбільшу українську авіакомпанію

/ Фото: Сьогодні, Кабинет министров Украины

Колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій, якого звільнили в середині травня, вважає, що створення державної авіакомпанії в Україні – спірна ідея. Крім того, він не підтримує ідею націоналізації МАУ та порівнює її з націоналізацією ПриватБанку.

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"Коли рік тому в повітрі витала ідея націоналізації МАУ, я сказав прямо – я покладу заяву [про звільнення] до цього. Оскільки це було б повторенням кейса ПриватБанку: державі корінці, а комусь вершки", – сказав Криклій в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

На його думку, створення державної авіакомпанії виглядає непослідовним на тлі великої приватизації, запуску концесійних проєктів і тверджень, що бізнес – кращий власник, ніж держава.

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"Ми практично щодня говоримо про те, що державні компанії управляються гірше, ніж приватні. Що бізнес завжди є кращим власником і менеджером активів, ніж держава. Продаємо державні активи, проводимо концесії портів... але при цьому хочемо створити ще одну державну компанію. Мені це здається непослідовним", – пояснив ексміністр.

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Нагадаємо, про прагнення створити національну українську авіакомпанію президент Володимир Зеленський заявляв ще у 2020 році. "Це моя мрія. Мрія створити державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines, Singapore Airlines" – говорив Зеленський.

Державного перевізника хочуть "посадити" на літаки "Антонова", які літатимуть між містами України і в найближчі країни. Також в Офісі президента хочуть, щоб національна авіакомпанія стала страховкою держави на випадок екстрених ситуацій. Наприклад, для евакуації українців з інших країн.

Тим часом деякі європейські країни відкрилися для подорожей вакцинованих українців з негативним ПЛР-тестом. Детальніше дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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