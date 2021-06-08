Ринок пального: ціни вгору підштовхне нафта, що подорожчала

На ринку палива головними новинами минулого тижня стали три: дві погані для споживачів і одна хороша. Перша – Кабмін перерахував граничну ціну пального, збільшивши її додатково приблизно на 60 коп./л. Друга – мережі-дискаутери, які продають пальне за найнижчими цінами, їх підвищили. І хороша новина: подешевшав скраплений автогаз.

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Про те, що може статися на цьому тижні, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Нова гранична ціна на пальне була розрахована Кабміном із урахуванням витрат на логістику, про які кабмінівські "специ" забули, а вона становить 27 доларів на кожній тонні. Довелося спішно вносити зміни до постанови про регульовані ціни. В результаті нова ціна на бензини А-92 і А-95 стала 29,92 грн/л, на ДТ – 27,91 грн/л. Преміальне пальне коштує дорожче, адже, нагадаємо, ціни на нього не регулюються, на автогаз – теж.

У більшості регіонів середні ціни на бензин змінилися в межах 10 коп./л. Найбільше подорожчання – в Полтавській області: на 11 коп. за літр А-92 – до 28,18 грн/л. На ДП ціни взагалі змінилися в межах статистичної похибки – на 1-2 коп./л. А от автогаз подешевшав в 10 областях на 4-10 коп./л, в Черкаській обл. – на 15 коп./л, в інших ціни збереглися.

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Найдорожчий бензин А-92 в Луганській області – 29,43 грн/л (ціна не змінилася), бензин А-95 в Києві – 30,55 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: літр А-92 коштує 27,21 грн (+4 коп.), літр А-95 – 28,14 грн (+1 коп.).

Дизель і автогаз також найдорожчі на Луганщині – відповідно 28,13 грн/л і 16,17 грн/л (ціни не змінилися).

Найдешевше дизпальне в Миколаївській області – 26,86 грн/л (+1 коп./л), автогаз – в Чернігівській – 15,21 грн/л (-8 коп./л).

Розкид цін зменшився за бензин А-92 і по ДП, не змінився в А-95 і збільшився за автогаз. На А-92 розкид становить 8,2% (2,22 грн/л), було 8,3%, за А-95 – 8,6% (2,41 грн/л), за дизель – 4,7% (1,27 грн/л), було 6,4%, за автогаз – 6,3% (0,96 грн/л), було 5,6%.

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Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,20 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 28,97 грн/л

Ціни на ДП

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Середня ціна по Україні – 27,35 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,69 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що мережі-дискаунтери підвищили ціни на 10-20 коп./л, бо у них вони були помітно нижчими, ніж гранично регульовані Кабміном. Це, за словами Геннадія Рябцева, збільшило середню ціну по областях, у залежності від кількості там заправок тієї чи іншої мережі-дискаунтера. В середньому по Україні це дало зростання цін на бензини в межах 5 коп./л. А ось "кабмінівську" надбавку в 60 коп./л майже нівелювало зниження котирувань на пальне у зв'язку з триваючим зміцненням гривні до долара.

Сергій Куюн уточнив, які саме мережі підняли ціни.

"У мережі "БРСМ-Нафта" ціни на бензини зросли на 20 коп./л: бензин марки А-92 подорожчав до 27,54 грн/л, А-95 – до 28,54 грн/л. При цьому ДП подорожчало на 13 коп./ л, до 26,52 грн/л. Мережа Motto підвищила ціни на бензини на 10 коп./л: А-92 в середньому подорожчав до 27,15 грн/л, А-95 – до 28,06 грн/л. На 10 коп./л, до 29,09 грн/л, зросла ціна бензину марки А-95 в мережі BVS. На станціях "Авантаж 7" бензини подорожчали на 17 коп./л. Так, ціна А-92 збільшилася до 27,28 грн/л, А-95 – до 28,28 грн/л", – аналізує експерт.

Невелике зниження цін на автогаз також носило локальний характер, зазначив Артем Куюн. Так, мережа Motto знизила за тиждень ціни на 20 коп./л, мережа "Укрнафта" – на 6 коп./л.

Артем Куюн також повідомив, що Україна продовжує нарощувати поставки газу морським шляхом для компенсації зниження білоруських обсягів у зв'язку з ремонтом Мозирського НПЗ (до 4% ринку).

"Танкер-газовоз Star Prime 7 червня прибув на розвантаження в порт Миколаєва, судно доставило 1,8 тис. т скрапленого газу, – уточнив Артем Куюн. – В кінці травня ще один газовоз доставив до Миколаєва 1 тис. т газу. Всього в травні з 125,6 тис. т газу по імпорту більше 10% були доставлені морем".

Це означає, що дефіциту газу не буде, ринок збалансований.

Що може змінитися за тиждень

Експерти обрадували: намітився було дефіцит бензинів в червні скасовується.

"Мозирський НПЗ (Білорусь), незважаючи на ремонт, винайшов можливість відвантажити в Україну марки А-95 до 20 тис. т (35% звичайних обсягів), – аналізує Сергій Куюн. – Також українські трейдери уклали нові контракти на поставки ресурсу з інших напрямків. Зокрема, очікується, що відвантаження з Литви залишиться на високому травневому рівні в обсязі 25 тис. т при нормі 15 тис. т. За оперативними даними, збільшить випуск марки А-95 "Укртатнафта" – з 35 до 40 тис. т. У випадку надходження заявок підприємство готове наростити випуск до 50 тис. т", – говорить Сергій Куюн.

Все це дозволить уникнути ресурсної та цінової напруженості на ринку, впевнений експерт.

Геннадій Рябцев також говорить, що ціни на бензин і дизпальне на цьому тижні не зміняться.

"Навіть незважаючи на те, що нафтові котирування вперше з 2019 року перевищили 70 доларів за барель, це поки не відбилося на оптових цінах на пальне, – констатував Геннадій Рябцев. – Зростання роздрібних цін стримує не тільки держрегулювання, а й зміцнення гривні. Але потенціал подорожчання поступово формується, і коли він проявиться, поки прогнозувати рано. Точно можна сказати: якщо курс долара знову піде вгору – преміальні бензини подорожчають відразу ж".

Артем Куюн говорить, що ринок газу поки "затаївся". Сформований потенціал для зниження на 70 коп./л поступово нівелюється більш дорогими морськими поставками. Також в умовах регульованих цін, на АЗС майже нічого не заробляють на звичайному бензині, через що намагаються максимально заробити на газі.

"До середини червня на стелах ціна газу не зміниться, невелике зниження на минулому тижні було за рахунок коригувань цін в окремих мережах", – резюмував Артем Куюн.

Що відбувається на ринку пального, також дивіться в сюжеті.