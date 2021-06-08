Долар влаштувався на мінімумах з минулого літа: офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 9 червня

Долар знову подешевшав / Фото: Сьогодні, freepik.com

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 9 червня:

08.06 09.06 Зміна 1 долар США 27,19 грн 27,18 грн - 0,01 1 євро 33,08 грн 33,11 грн + 0,03

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У порівнянні зі значеннями 8 червня курс долара знизився ще на копійку після падіння на 10 копійок в попередній банківський день. "Зелений" залишився на мінімумі з 15 липня 2020 року, тобто майже за 11 місяців. За тиждень – з 2 по 9 червня – гривня зміцніла проти американської валюти на 26 копійок.

Курс євро, навпаки, продовжив зростання. Євровалюта подорожчала ще на три копійки після зростання на дві копійки днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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