Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 8 червня

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 8 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,19 грн;

1 євро – 33,08 грн;

1 злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями, долар впав ще на 10 копійок після зниження на 5 копійок попереднього банківського дня. І це новий мінімум – "зелений" не коштував так дешево з 15 липня 2020 року, тобто майже 11 місяців. А на міжбанку долар вже покотився до річних мінімумів.

За тиждень – з 1 по 8 червня – гривня зміцніла проти американської валюти на 28 копійок.

Курс євро, навпаки, зупинив падіння. Євровалюта подорожчала на дві копійки і відійшла від мінімуму за два місяці.

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Вартість 10 російських рублів 8 червня знову не змінилася. Польський злотий подорожчав на копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У понеділок, 7 червня, долар на міжбанку впав на три копійки в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,21/27,23 грн (купівля/продаж). Євровалюта подешевшала на чотири копійки в купівлі і на три – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,14/33,17 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол.

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не наданий).

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Про що ще говорять в Україні та світі вранці 8 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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