Доллар обосновался на минимумах с прошлого лета: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 9 июня

Доллар снова подешевел / Фото: Сегодня, freepik.com

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 9 июня:

08.06 09.06 Изменение 1 доллар США 27,19 грн 27,18 грн - 0,01 1 евро 33,08 грн 33,11 грн + 0,03

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По сравнению со значениями 8 июня курс доллара снизился еще на копейку после падения на 10 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" остался на минимуме с 15 июля 2020 года, то есть почти за 11 месяцев. За неделю – со 2 по 9 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 26 копеек.

Курс евро, напротив, продолжил рост. Евровалюта подорожала еще на три копейки после роста на две копейки днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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