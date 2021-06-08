Долар стрімко дешевшає: продавати чи купувати валюту

Економісти та фінансові аналітики дали три поради тим, хто хоче зберегти заощадження в умовах падіння курсу долара

Швидко заробити на курсі долара не вийде / Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Долар в Україні націлився на річні антирекорди. Сайт "Сьогодні" запитав у економістів і фінансових аналітиків, як вести себе з валютою в таких умовах, щоби не втратити заощадження.

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Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club

Зараз саме час купувати дешевшає валюту. Але за умови, що ви інвестуєте в неї "в довгу", на рік і більше.

Експерт нагадав, що за базовим сценарієм Нацбанку, гривня може подешевшати до кінця року на 3,6% в порівнянні з середньомісячним курсом 2020 року, за песимістичним сценарієм – на 16,4%, тобто до 28,3 або 31,8 грн/долар.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру

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Його порада: заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара. При цьому експерт упевнений, що гривня не буде дорожчати не тільки в червні, але і в липні. Тому така тактика буде актуальною і в середині літа.

Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу

Економіст рекомендує моніторити ринок як продавцям, так і покупцям готівкової валюти. На тлі падіння долара розкид курсу став більше, тому можна знайти найбільш вигідний. Це особливо актуально при покупці значних сум – від 500 доларів.

Нагадаємо, аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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