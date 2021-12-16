Як українцям отримати "тисячу Зеленського": покрокова інструкція

Незабаром в Україні почнуть виплачувати тисячу гривень усім вакцинованим двома дозами українцям. На перших етапах віртуальні карти, на які можуть нарахувати гроші по "єПідтримці", видають лише А-Банк, Monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-банк та Ощадбанк.
"Сьогодні" зібрали все, що відомо про оформлення карток.
Як оформити віртуальну карту в Приват24
Зробити це можна у кілька кліків. Для оформлення необхідний лише смартфон із мобільним додатком або з комп'ютера можна зайти на офіційний сайт ПриватБанку.
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Необхідно:
- Зайти у вкладку "Гаманець".
- Натиснути "Додати".
- Вибрати картку "єПідтримка".
- Підписати заяву на відкриття картки.
Далі заява надсилається до "Дії".
Як оформити віртуальну картку в Ощадбанку
Тут також процедура нескладна. Українцям, які вже отримали дві дози вакцини, необхідно зайти на офіційний сайт чи додаток Ощад 24/7.
А далі:
- У розділі "Карти" натиснути на головну банківську картку.
- У меню перейти в підрозділ "Сервіси" та вибрати там пункт "Відкрити віртуальну картку".
- Вибрати тип картки та підтвердити.
- На банківський номер клієнта прийде СМС із кодом підтвердження.
- Карту випущено. А клієнту на банківський номер прийде номер картки та всі її дані.
Потім ці дані треба буде вказати, вже заповнюючи заяву в "Дії".
Як оформити виплати у "Дії"
Після оформлення картки необхідно провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі "Дія", а саме:
- Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.
- Зайти до розділу "Послуги".
- Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".
- Вибрати для виплати картку "єПідтримка".
- Натиснути "Отримати допомогу".
Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна буде витратити лише на деякі послуги і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.
На що можна витратити гроші
"Тисячу Зеленського" не можна перевести в готівку або витратити на свої потреби, лише на конкретні товари та послуги. А саме:
- книги;
- відвідування спортивної зали;
- квитки на внутрішні рейси;
- ліки;
- похід у деякі ресторани та кафе;
- квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.
Зазначимо, що подати заявку на отримання допомоги можна лише з 19 по 29 грудня, а витратити отриману тисячу потрібно протягом місяця.
Раніше ми повідомляли, що з 13 грудня в Україні стартував пілот проєкту по виплаті українцям 1000 грн за вакцинацію від коронавірусу обома дозами.
Нагадаємо, що обіцяну за вакцинацію 1000 гривень українці почнуть отримувати з 20-21 грудня, хоча раніше повідомлялося про старт виплат уже з 19 числа.