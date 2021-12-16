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Як українцям отримати "тисячу Зеленського": покрокова інструкція

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 14:51
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Віртуальну карту, на яку прийдуть гроші, можна оформити лише у кількох банках
Дані карти треба буде вказати, вже заповнюючи заяву в "Дії"
Дані карти треба буде вказати, вже заповнюючи заяву в "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром в Україні почнуть виплачувати тисячу гривень усім вакцинованим двома дозами українцям. На перших етапах віртуальні карти, на які можуть нарахувати гроші по "єПідтримці", видають лише А-Банк, Monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-банк та Ощадбанк.

"Сьогодні" зібрали все, що відомо про оформлення карток.

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Як оформити віртуальну карту в Приват24

Зробити це можна у кілька кліків. Для оформлення необхідний лише смартфон із мобільним додатком або з комп'ютера можна зайти на офіційний сайт ПриватБанку.

Необхідно:

  • Зайти у вкладку "Гаманець".
  • Натиснути "Додати".
  • Вибрати картку "єПідтримка".
  • Підписати заяву на відкриття картки.

Далі заява надсилається до "Дії".

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Як оформити віртуальну картку в Ощадбанку

Тут також процедура нескладна. Українцям, які вже отримали дві дози вакцини, необхідно зайти на офіційний сайт чи додаток Ощад 24/7.

А далі:

  • У розділі "Карти" натиснути на головну банківську картку.
  • У меню перейти в підрозділ "Сервіси" та вибрати там пункт "Відкрити віртуальну картку".
  • Вибрати тип картки та підтвердити.
  • На банківський номер клієнта прийде СМС із кодом підтвердження.
  • Карту випущено. А клієнту на банківський номер прийде номер картки та всі її дані.

Потім ці дані треба буде вказати, вже заповнюючи заяву в "Дії".

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Як оформити виплати у "Дії"

Після оформлення картки необхідно провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі "Дія", а саме:

  • Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.
  • Зайти до розділу "Послуги".
  • Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".
  • Вибрати для виплати картку "єПідтримка".
  • Натиснути "Отримати допомогу".

Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна буде витратити лише на деякі послуги і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.

На що можна витратити гроші

"Тисячу Зеленського" не можна перевести в готівку або витратити на свої потреби, лише на конкретні товари та послуги. А саме:

  • книги;
  • відвідування спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи концерт.

Зазначимо, що подати заявку на отримання допомоги можна лише з 19 по 29 грудня, а витратити отриману тисячу потрібно протягом місяця.

Раніше ми повідомляли, що з 13 грудня в Україні стартував пілот проєкту по виплаті українцям 1000 грн за вакцинацію від коронавірусу обома дозами.

Нагадаємо, що обіцяну за вакцинацію 1000 гривень українці почнуть отримувати з 20-21 грудня, хоча раніше повідомлялося про старт виплат уже з 19 числа.

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