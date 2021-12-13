Як отримати "тисячу Зеленського" через Ощадбанк – інструкція

Після оформлення картки необхідно провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі "Дія"

Гроші можуть отримати українці із "зеленим" COVID-сертифікатом / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже з 19 грудня всі вакциновані двома дозами українці в рамках програми "єПідтримка", можуть одержати з держбюджету тисячу гривень.

"Сьогодні" розповідає, як отримати гроші у "Ощадбанку".

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Щоб відкрити віртуальну картку, необхідно:

Відкрити мобільний додаток Ощад 24/7.

У розділі "Карти" натиснути на головну банківську картку.

У меню перейти в підрозділ "Сервіси" та вибрати там пункт "Відкрити віртуальну картку".

Вибрати тип картки та підтвердити.

На банківський номер клієнта прийде смс із кодом підтвердження.

Карту випущено. А клієнту на банківський номер прийде номер картки та всі її дані.

Що далі?

Після оформлення картки необхідно провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі Дія.

А саме:

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Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.

Зайти до розділу "Послуги".

Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".

Вибрати для виплати картку "єПідтримка"

Натиснути "Отримати допомогу".

Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна буде витратити лише на деякі послуги, і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.

Тисяча гривень від Зеленського

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що усі вакциновані двома дозами українці зможуть отримати від держави 1000 грн. Гроші будуть виділені із загального фонду державного бюджету.

А 8 грудня підписав закон про виділення із держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям у рамках програми "єПідтримка".

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Раніше ми розповідали, як отримати гроші за вакцинацію у Приват24.

Нагадаємо, що українці можуть за кілька хвилин і не виходячи із дому сплатити платіжки за комуналку, для цього необхідно зайти на сайт ПриватБанку або додаток Приват24.