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Список товарів розширили: на що ще можна буде витратити "тисячу Зеленського"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
13 грудня, 15:10
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Зеленський повідомив про розширення списку доступних товарів, які можна буде купити на 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу
На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"
На що ще можна витратити "тисячу Зеленського" / Фото: Колаж: Сьогодні

Громадяни, які отримали обидва щеплення від коронавірусу, зможуть купити ліки за так звану тисячу Зеленського.

Про це офіційне представництво президента повідомило 13 грудня.

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На думку президента Володимира Зеленського, такий крок збільшить кількість вакцинованих осіб серед літніх людей.

"Водночас, дослухавшись до побажань наших громадян поважного віку, для яких важливою є підтримка здоров’я, зокрема в умовах пандемії, було ухвалено рішення додати до переліку доступних товарів ще й ліки", – заявив президент.

Повідомляється, що тепер Міністерство цифрової трансформації доопрацьовує технічні можливості для купівлі ліків на ці гроші.

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Що таке "тисяча Зеленського"?

8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення всім вакцинованим від коронавірусу українцям 1000 грн, які вони можуть витратити на чітко обмежений перелік послуг та товарів.

З одного боку, це має заохотити вакцинованих громадян, а з іншого – допомогти сферам бізнесу, що особливо постраждали від обмежень.

Наприклад, "тисячу Зеленського" можна витратити на такі речі:

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  • книги;
  • відвідання спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт.

Проте виплати грошей будуть проводити лише на віртуальні картки, які слід створити у мобільному додатку банків-партнерів. Як це зробити, "Сьогодні" писали в матеріалі.

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