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Тисяча за вакцинацію: Зеленський підписав закон про виділення грошей українцям

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
8 грудня, 14:28
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Закон передбачає виділення 8 млрд грн Міністерству економіки за бюджетною програмою "єПідтримка"
За словами Зеленського, виплачувати гроші почнуть із 19 грудня
За словами Зеленського, виплачувати гроші почнуть із 19 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський у середу 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям у рамках програми "єПідтримка".

Відповідна позначка з'явилася на картці законопроєкту №6297 на сайті Верховної Ради.

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Отже, президент підписав закон про внесення змін до додатків №1 та №3 до закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та практично узаконив виділення грошей.

Цей закон передбачає виділення 8 млрд грн Міністерству економіки за бюджетною програмою "єПідтримка", через яку і виділятимуть гроші за щеплення.

Також документ передбачає додатково 2,2 млрд грн на боротьбу з COVID-19. А додаткові прибутки забезпечать за рахунок перевиконання плану імпортного ПДВ.

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Тисяча гривень від Зеленського

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що усі вакциновані двома дозами українці матимуть змогу отримати від держави 1000 грн. Гроші виділять із загального фонду державного бюджету.

Громадяни, які не мають смартфонів, зможуть отримати гроші іншим шляхом, але згодом і ще невідомо як.

Раніше ми повідомляли, що на руки гроші українці не отримають. Вони надійдуть як депозит і їх можна буде витратити виключно на певні сфери послуг.

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