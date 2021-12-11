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Видають лише шість банків: де отримати "тисячу за вакцинацію"

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
11 грудня, 09:00
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Федоров анонсував старт бета-тестування отримання грошей
На даному етапі 6 банків видають віртуальні картки для видачі грошей вакцинованим за програмою "єПідтримка"
На даному етапі 6 банків видають віртуальні картки для видачі грошей вакцинованим за програмою "єПідтримка" / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські банки з 9 грудня почали випускати віртуальні картки отримання "тисячі Зеленського за вакцинацію"

У Мінекономіки назвали банки, у яких можна відкрити картку.

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Які банки видають?

На даному етапі 6 банків видають віртуальні картки для видачі грошей вакцинованим за програмою "єПідтримка".

Карти видають:

  • А-банк;
  • Monobank;
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Альфа Банк;
  • Ощадбанк

"Поступово долучатимуться й інші банки. Використовувати вже наявний рахунок у банку неможливо", – зазначили у міністерстві.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що банки видали вже понад 300 тисяч віртуальних карток. Поточна статистика видачі карток по банках така:

  • Monobank – 255 039 шт.;
  • А-банк – 25 611 шт.;
  • Альфа-Банк – 21 660 шт.

Також Федоров анонсував старт бета-тестування отримання грошей. Воно розпочнеться вже у понеділок, 13 грудня.

"Ми запрошуємо всіх користувачів на відкрите бета-тестування послуги. Старт тестування – з 13 грудня. Обновляйте "Дію" у маркетах вже зараз та записуйтесь прямо у додатку", – сказав він.

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Тисяча гривень від Зеленського

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що усі вакциновані двома дозами українці матимуть змогу отримати від держави 1000 грн. Гроші виділять із загального фонду державного бюджету.

А 8 грудня підписав закон про виділення із держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям у рамках програми "єПідтримка".

Раніше ми повідомляли, що на руки гроші українці не отримають. Вони надійдуть як депозит і їх можна буде витратити виключно на певні сфери послуг.

Нагадаємо, що українці можуть отримати тисячу за вакцинацію від коронавірусу і в мобільному банку Приват24. Зробити це можуть ті, хто має "зелений" COVID-сертифікат.

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