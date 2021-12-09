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Час обмежений: як отримати "тисячу Зеленського" та оформити віртуальну картку в "Дії"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
9 грудня, 16:36
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Розповідаємо, як отримати обіцяну тисячу гривень за вакцинацію від держави та оформити віртуальну картку для виплат
Як отримати "тисячу Зеленського"?
Як отримати "тисячу Зеленського"? / Фото: Колаж: Сьогодні

У мобільному застосунку "Дія" анонсували програму "еПідтримка", яка передбачає виплату 1000 гривень для повністю вакцинованих громадян.

Про це повідомили у пресслужбі "Дія" 9 грудня та розповіли, як отримати так звану "тисячу Зеленського".

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Пілотний проєкт стартує вже 13 грудня, однак робити виплати почнуть лише 19 числа.

Отже, умови отримання 1000 за вакцинацію такі:

  • потрібно мати COVID-сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу в застосунку "Дія";
  • мати спеціальну картку для отримання виплат, яку потрібно відкрити в "еПідтримка" в одному з банків-партнерів, адже на звичайну картку отримати виплату неможливо;
  • потрібно бути старше 18 років та мати українське громадянство.

Банками партнерами є

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  • А-Банк;
  • Альфа Банк
  • Monobank
  • Укргазбанк

У пресслужбі зазначають, що для отримання допомоги не підходить паперовий сертифікат отриманий від сімейного лікаря.

Як отримати гроші?

Спочатку треба отримати віртуальну картку "еПідтримка" у мобільному застосунку одного із банків-партнерів або напряму у відділенні.

Далі потрібно авторизуватись у "Дії" або, якщо ви вже маєте застосунок, зайти в нього та обрати розділ "Послуги".

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У цьому розділі ви побачити послугу "еПідтримка", де потрібно обрати відповідну картку. Після цього можна очікувати нарахування грошей від Мінекономіки.

Важливо зауважити, що подати заявку на отримання допомоги можна лише з 19 до 29 грудня, а витратити отриману тисячу потрібно протягом місяця.

Що таке "тисяча Зеленського"?

Президент Володимир Зеленський наприкінці листопада анонсував створення програми з підтримки бізнесу, який постраждав під час пандемії.

Усі вакциновані двома дозами громадяни зможуть отримати 1000 грн від держави, яку можна витратити на чітко визначений перелік речей та послуг.

Наприклад, на квитки для подорожі Україною, похід у кафе, театр, спортивний зал, купівлю книжок тощо.

"Сьогодні" детально розповідали, скільки коштів планують виділити на виплату цих бонусів та яку схему із цими виплатами вигадали шахраї.

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