Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Тысяча за вакцинацию: Зеленский подписал закон о выделении денег украинцам

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
8 декабря, 14:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Закон предусматривает выделение 8 млрд грн Министерству экономики по бюджетной программе "єПідтримка"
По словам Зеленского, выплачивать деньги начнут с 19 декабря
По словам Зеленского, выплачивать деньги начнут с 19 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в среду 8 декабря подписал закон о выделении из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка".

Соответствующая отметка появилась на карточке законопроекта №6297 на сайте Верховной Рады.

Реклама

Таким образом, президент подписал закон о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и, практически, узаконил выделение денег.

Этот закон предусматривает выделение 8 млрд грн Министерству экономики по бюджетной программе "єПідтримка", через которую и будут выделять деньги за прививку.

Также, документ предусматривает дополнительно 2,2 млрд грн на борьбу с COVID-19. А дополнительные доходы обеспечат за счет перевыполнения плана импортного НДС.

Реклама

Тысяча гривен от Зеленского

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн. Деньги выделят из общего фонда государственного бюджета.

Граждане, которые не имеют смартфонов, смогут получить деньги другим путем, но позже и еще неизвестно каким.

Ранее мы сообщали, что на руки деньги украинцы не получат. Они поступят в виде депозита и их можно будет потратить исключительно на определенные сферы услуг.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.33

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.73

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,45
19,30
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять