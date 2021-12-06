Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Фальшивая тысяча Зеленского: мошенники воруют данные банковских карточек под видом МОЗ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 декабря, 12:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Минздраве предупредили о мошенниках, которые крадут данные украинцев под видом выплаты тысячи Зеленского
Мошенники представляются Минздравом и крадут данные карточек
Мошенники представляются Минздравом и крадут данные карточек / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники придумали новую схему выманивания данных банковских карточек украинцев. На этот раз аферисты выдают себя за Минздрав.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшку на брифинге в понедельник.

Реклама

По словам министра, аферисты рассылают смс, якобы от Минздрава, под предлогом выплаты 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

Таким образом у пользователей пытаются выманить данные счета и другую персональную информацию украинцев.

"Хочу обратить внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. В настоящее время они от имени Минздрава присылают информацию с просьбой прислать номер карточки и другие персональные данные для получения 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от COVID-19. От имени министерства никакие сообщения не формировались и не отправлялись гражданам", – отметил Ляшко.

Реклама

Министр напомнил, что "бонус" в виде тысячи гривен вакцинированным начнут с 19 декабря и для их получения необходимо использовать мобильное приложение "Дія".

Тысяча Зеленского

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что всем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса выплатят по 1 тысяче гривен.

На программу выделили 3 млрд долларов в 2021 и еще столько же в 2022 году, а позже увеличили финансирование до 8 миллиардов.

Реклама

Однако потратить ее можно не на все что угодно, объяснили в Кабмине. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, деньги за вакцинацию будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію".

Эта инициатива направлена также на поддержку малого и среднего бизнеса, а также культуры, поэтому потратить тысячу можно будет купив билеты в кинотеатр, театр, на концерт, на путешествия по Украине поездом или самолетом или абонемент в спорт зал.

Список мест, где можно будет рассчитаться тысячей Зеленского появится позже. "Сегодня" подробно описывали, как будет работать механизм и рассказывали, куда нельзя потратить эти деньги.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять