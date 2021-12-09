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Время ограничено: как получить "тысячу Зеленского" и оформить виртуальную карту в "Дії"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
9 декабря, 16:36
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Рассказываем, как получить обещанную тысячу гривен за вакцинацию от государства и оформить виртуальную карту для выплат
Как получить "тысячу Зеленского"?
Как получить "тысячу Зеленского"? / Фото: Коллаж: Сегодня

В мобильном приложении "Дія" анонсировали программу "еПідтримка", которая предусматривает выплату 1000 гривен полностью вакцинированных граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе "Дії" 9 декабря, рассказав, как получить так называемую "тысячу Зеленского".

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Пилотный проект стартует уже 13 декабря, однако производить выплаты начнут только 19 числа.

Таким образом, условия получения 1000 за вакцинацию таковы:

  • нужно иметь COVID-сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса в приложении "Дія";
  • иметь специальную карту для получения выплат, которую нужно открыть в "еПідтримка" в одном из банков-партнеров, так как на обычную карту получить выплату невозможно;
  • нужно быть старше 18 лет и иметь украинское гражданство.

Банками партнерами являются:

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  • А-Банк;
  • Альфа Банк
  • Monobank
  • Укргазбанк

В пресс-службе отмечают, что для получения помощи не подходит бумажный сертификат, полученный от семейного врача.

Как получить деньги?

Сначала необходимо получить виртуальную карту "еПідтримка" в мобильном приложении одного из банков-партнеров или напрямую в отделении.

Далее следует авторизироваться в "Дії" или, если у вас уже есть приложение, зайти в него и выбрать раздел "Услуги".

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В этом разделе вы увидите услугу "еПідтримка", где требуется выбрать соответствующую карту. После этого можно ожидать начисления денег от Минэкономики.

Важно заметить, что подать заявку на получение пособия можно только с 19 по 29 декабря, а потратить полученную тысячу нужно в течение месяца.

Что такое "тысяча Зеленского"?

Президент Владимир Зеленский в конце ноября анонсировал создание программы по поддержке бизнеса, который пострадал во время пандемии

Все вакцинированные двумя дозами граждане могут получить 1000 грн от государства, которые можно потратить на четко определенный перечень вещей и услуг.

Например, на билеты на путешествие по Украине, поход в кафе, театр, спортивный зал, покупку книг и и т. д.

"Сегодня" подробно рассказывали, сколько средств планируют выделить на выплату этих бонусов и какую схему с этими выплатами придумали мошенники.

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