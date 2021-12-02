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Тысяча Зеленского: в Украине увеличили сумму выплат вакцинированным

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
2 декабря, 18:05
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Стартуют выплаты обещанных денег вакцинированным гражданам с 19 декабря
На старте программы получение средств будет происходить через приложение "Дія"
На старте программы получение средств будет происходить через приложение "Дія" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине увеличили сумму, направленную на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "еПідтримка". На это выделили 8 миллиардов гривен из бюджета.

Как сообщил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмигаль, парламент в ближайшее время рассмотрит этот вопрос.

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"В связи с ожиданием большого количества обращений было принято решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты вакцинированным украинцам, до 8 млрд грн", написал в Telegram премьер.

По его словам, на старте программы получение средств будет проходить через приложение "Дія". А позже помощь будут оказывать почти 100 оффлайн пунктов поддержки "Дія" по всей Украине.

"Цель программы – поддержать пострадавших в результате пандемии бизнес и простимулировать вакцинацию", – объяснил Шмигаль.

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Отметим, что на программу для вакцинированных собирались выделить 6 миллиардов гривен. Однако из-за ожидаемого большого количества обращений граждан – сумму решили увеличить.

Стартуют выплаты вакцинированным гражданам с 19 декабря.

Тысяча гривен от Зеленского

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн.

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Деньги будут выделены из общего фонда государственного бюджета. Граждане, у которых нет смартфонов, смогут получить деньги другим путем.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как украинцам получить обещанную тысячу гривен за вакцинацию двумя дозами.

Напомним, что на руки деньги украинцы не получат. Они поступят в качестве депозита и их можно будет потратить исключительно на определенные сферы услуг.

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