Выдают только шесть банков: где получить "тысячу за вакцинацию"

Федоров анонсировал старт бета-тестирование получения денег

На данном этапе 6 банков выдают виртуальные карты для выдачи денег вакцинированным по программе "єПідтримка" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские банки с 9 декабря начали выпускать виртуальные карты для получения "тысячи Зеленского за вакцинацию"

В Минэкономики назвали банки, в которых можно открыть карту.

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Какие банки выдают деньги?

На данном этапе 6 банков выдают виртуальные карты для выдачи денег вакцинированным по программе "єПідтримка".

Карты выдают:

А-Банк;

Monobank;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Альфа-банк;

Ощадбанк.

"Постепенно будут приобщаться и другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно", – отметили в министерстве.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки выдали уже больше 300 тысяч виртуальных карт. Текущая статистика выдачи карт по банкам такова:

Monobank – 255 039 шт.;

А-банк – 25 611 шт.;

Альфа-Банк – 21 660 шт.

Также Федоров анонсировал старт бета-тестирования получения денег. Оно начнется уже в понедельник, 13 декабря.

"Мы приглашаем всех пользователей на открытое бета-тестирование услуги. Старт тестирования – с 13 декабря. Обновляйте "Дію" в маркетах уже сейчас и записывайтесь прямо в приложении", – сказал он.

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Тысяча гривен от Зеленского

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн. Деньги выделят из общего фонда государственного бюджета.

А 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка".

Ранее мы сообщали, что на руки деньги украинцы не получат. Они поступят в виде депозита и их можно будет потратить исключительно на определенные сферы услуг.

Напомним, что украинцы могут получить тысячу за вакцинацию от коронавируса и в мобильном банке Приват24. Сделать это могут те, у кого есть "зеленый" COVID-сертификат.