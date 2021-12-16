"Тисяча Зеленського": коли українцям почнуть виплачувати перші гроші

Обіцяну за вакцинацію 1000 гривень українці почнуть отримувати з 20-21 грудня, хоча раніше повідомлялося про старт виплат вже з 19 числа.
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє BBC News. Україна
Голова міністерства пообіцяв, що до понеділка, 20 грудня, Мінцифри розв'яже всі бюрократичні проблеми і гроші почнуть приходити на рахунки українців.
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Однак Федоров попередив, що кошти на віртуальну картку "єПідтримка" можуть прийти через 10 днів після подання заявки, і зазначив, що дуже сподівається на своєчасну виплату у коротші терміни.
Як отримати "тисячу Зеленського"?
З 13 грудня в Україні стартував пілот проєкту з виплати українцям 1000 грн за вакцинацію від коронавірусу обома дозами.
Для того, щоб отримати кошти, потрібно:
- мати "зелений" сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія";
- бути громадянином України;
- бути старше 18 років;
- оформити віртуальну картку "єПідтримка" у одному з банків-партнерів.
Оформити картку можна у мобільному застосунку Приват24, як це зробити, "Сьогодні" розповідали раніше. Ми також писали, на що можна витратити бонус за вакцинацію.