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В ПриватБанке заработали карты "єПідтримки": как получить "тысячу Зеленского"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
15 декабря, 11:23
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Деньги на такие карты поступят уже с 19 декабря и будут на них четыре месяца с даты получения
Деньги можно потратить только на определенные услуги
Деньги можно потратить только на определенные услуги / Фото: Коллаж: Сегодня

Государственный ПриватБанк с 15 декабря активировал цифровые карты "єПідтримка" на которые украинцы могут получить тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Такую карту можно через несколько минут открыть в мобильном банке Приват24. Требуется:

  • обновить Приват24 до последней версии;
  • зайти во вкладку "Кошелек";
  • нажать меню "Добавить";
  • выбрать карту "єПідтримка".

Далее нужно подписать заявление на открытие карты и отправить данные в "Дію".

/ Фото: скриншот

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На портале необходимо подать заявление на получение денег, указать номер карты, на которую поступят деньги и дать согласие на обработку персональных данных по закону.

Напомним, что карточка "єПідтримка" будет действовать 4 месяца со дня получения средств. А получатель не может снять эти деньги в банкомате или перевести на другую карту. Их можно потратить только на некоторые услуги.

Что такое "тысяча Зеленского"

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн .

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А уже 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка".

Деньги можно потратить на следующие вещи:

  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • лекарство;
  • поход в некоторые рестораны и кафе;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт.

Раньше мы рассказывали, как получить деньги за вакцинацию через "Приват24" и через Ощадбанк.

Напомним, что украинцы могут через несколько минут и не выходя из дома оплатить коммуналку, для этого следует зайти на сайт ПриватБанка или в приложение "Приват24".

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