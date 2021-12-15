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У ПриватБанку запрацювали карти "єПідтримки": як отримати "тисячу Зеленського"

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
15 грудня, 11:23
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Гроші на такі карти надійдуть вже з 19 грудня та будуть на них чотири місяці, з дати отримання
Гроші можна витратити лише на певні послуги
Гроші можна витратити лише на певні послуги / Фото: Колаж: Сьогодні

Державний ПриватБанк з 15 грудня активував цифрові картки "єПідтримка" на які українці можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Таку карту можна за декілька хвилин відкрити у мобільному банку Приват24. Потрібно:

  • оновити Приват24 до останньої версії;
  • зайти у вкладку "Гаманець";
  • натиснути меню "Додати";
  • вибрати картку "єПідтримка".

Далі потрібно підписати заяву на відкриття картки та відправити дані в "Дію".

/ Фото: скріншот

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На порталі треба подати заяву на отримання грошей, вказати номер карти, на яку надійдуть гроші та надати згоду на обробку персональних даних згідно із законом.

Нагадаємо, що картка "єПідтримка" діятиме 4 місяці з дня отримання коштів. А отримувач не може зняти у банкоматі ці гроші чи переказати на іншу карту. Їх можна витратити лише на певні послуги.

Що таке "тисяча Зеленського"

Про гроші для українців стало відомо 15 листопада під час відеозвернення президента. Він заявив, що усі вакциновані двома дозами українці матимуть змогу отримати від держави 1000 грн.

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А вже 8 грудня підписав закон про виділення із держбюджету 8 млрд грн на виплати вакцинованим українцям у рамках програми "єПідтримка".

Гроші можна витратити на такі речі:

  • книги;
  • відвідання спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • ліки;
  • похід у деякі ресторани та кафе;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт.

Раніше ми розповідали, як отримати гроші за вакцинацію через "Приват24" та через Ощадбанк.

Нагадаємо, що українці можуть за кілька хвилин і не виходячи з дому сплатити за комуналку, для цього слід зайти на сайт ПриватБанку або в додаток "Приват24".

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