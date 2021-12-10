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Как получить "тысячу Зеленского" через Приват24 – инструкция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
10 декабря, 13:07
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Такая карта "єПідтримка" будет действовать 4 месяца со дня получения средств
Открыть специальную цифровую карту "єПідтримка", на которую и зачислят деньги
Открыть специальную цифровую карту "єПідтримка", на которую и зачислят деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы могут получить тысячу за вакцинацию от коронавируса и в мобильном банке Приват24. Сделать это могут те, у кого есть "зеленый" COVID-сертификат.

Как сообщает пресс-служба, для этого нужно открыть специальную цифровую карту "єПідтримка", на которую и зачислят деньги.

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Оформить такую карту можно в несколько кликов. Для оформления требуется:

  • Зайти во вкладку "Кошелек";
  • Нажать меню "Добавить";
  • Выбрать карту "єПідтримка".
  • Подписать заявление на открытие карты.

Далее заявление направится в "Дію". А чтобы сумма засчиталась на счет уже 19 декабря, нужно в мобильном приложении Дія" подать заявление на получение 1000 грн, выбрать номер карты для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных по закону.

В банке напомнили, что такая карточка "єПідтримка" будет действовать 4 месяца со дня получения средств.

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"Получатель помощи может потратить ее на безналичную оплату услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта, внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, а также для приобретения книг в книжных магазинах на территории Украины", – отметили в банке.

/ Фото: скриншот

Тысяча гривен от Зеленского

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн. Деньги будут выделены из общего фонда государственного бюджета.

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А 8 декабря подписал закон о выделение из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка"..

Ранее мы сообщали, что украинцы могут за несколько минут и не выходя из дома оплатить платежки за коммуналку, для этого необходимо зайти на сайт ПриватБанка или в приложение Приват24.

Напомним, что ПриватБанк и Azimo запускают сервис быстрых денежных переводов из Европы в Украину.

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