Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! 💥 Переговоры Байден - Путин - 2022 🚓 Хамство Гогилашвили 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Список товаров расширили: на что еще можно будет потратить "тысячу Зеленского"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
13 декабря, 15:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Зеленский сообщил о расширении списка доступных товаров, которые можно будет купить на 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского" / Фото: Коллаж: Сегодня

Граждане, получившие обе прививки от коронавируса, смогут купить лекарства за так называемую тысячу Зеленского.

Об этом официальное представительство президента сообщило 13 декабря.

Реклама

По мнению президента Владимира Зеленского, такой шаг увеличит количество вакцинированных среди пожилых людей.

"В то же время, прислушавшись к пожеланиям наших граждан преклонного возраста, для которых является важной поддержка здоровья, в том числе в условиях пандемии, было принято решение добавить в перечень доступных товаров еще и лекарства", – заявил президент.

Сообщается, что на данный момент Министерство цифровой трансформации занимается доработкой технических возможностей для покупки лекарств на эти деньги.

Реклама

Что такое "тысяча Зеленского"?

8 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выделение всем вакцинированным от коронавируса украинцам 1000 грн, которую они могут потратить на четко ограниченный перечень услуг и товаров.

С одной стороны, это должно поощрить вакцинированных граждан, а с другой – помочь особо пострадавшим от ограничений сферам бизнеса.

Так, "тысячу Зеленского" можно потратить на такие товары и услуги:

Реклама
  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • лекарства;
  • поход в некоторые рестораны и кафе;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.

Однако выплаты денег будут производиться только на виртуальные карты, которые необходимо создать в мобильном приложении банков-партнеров. Как это сделать, "Сегодня" писали в материале.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,42
19,30
30,59
30,48
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять