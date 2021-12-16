"Тысяча Зеленского": когда украинцам начнут выплачивать первые деньги

В Минцифры рассказали, что выплаты 1000 грн за вакцинацию начнутся не 19 декабря, а позже

Когда украинцам выплатят "тысячу Зеленского" / Фото: Коллаж: Сегодня

Обещанную за вакцинацию 1000 гривен украинцы начнут получать с 20-21 декабря, хотя ранее сообщалось о старте выплат уже с 19 числа.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, сообщает BBC News. Украина

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Глава министерства пообещал, что до понедельника, 20 декабря, Минцифры решит все бюрократические проблемы и деньги начнут приходить на счета украинцев.

Однако Федоров предупредил, что средства на виртуальную карточку "єПідтримка" могут прийти через 10 дней после подачи заявки, и отметил, что очень надеется на своевременную выплату в более короткие сроки.

Как получить "тысячу Зеленского"?

С 13 декабря в Украине стартовал пилот проекта по выплате украинцам 1000 грн за вакцинацию от коронавируса обеими дозами.

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Для того, чтобы получить средства, нужно:

иметь "зеленый" сертификат о вакцинации в приложении "Дія";

быть гражданином Украины;

быть старше 18 лет;

оформить виртуальную карточку "єПідтримка" в одном из банков-партнеров.

Оформить карту можно в мобильном приложении Приват24, как это сделать, "Сегодня" рассказывали раньше. Мы также писали, на что можно потратить бонус за вакцинацию.