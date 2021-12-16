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Как украинцам получить "тысячу Зеленского": пошаговая инструкция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
16 декабря, 14:51
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Виртуальную карту, на которую придут деньги, можно оформить лишь в нескольких банках
Данные карты надо будет указать уже заполняя заявление в "Дії"
Данные карты надо будет указать уже заполняя заявление в "Дії" / Фото: Коллаж: Сегодня

Вскоре в Украине начнут выплачивать тысячу гривен всем вакцинированным двумя дозами украинцам. На первых этапах виртуальные карты, на которые могут начислить деньги по "єПідтримці", выдают лишь А-Банк, Monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-банк и Ощадбанк.

"Сегодня" собрали все, что известно об оформлении карт.

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Как оформить виртуальную карту в Приват24

Сделать это можно в несколько кликов. Для оформления необходим лишь смартфон с мобильным приложением или с компьютера можно зайти на официальный сайт ПриватБанка.

Необходимо:

  • Зайти во вкладку "Кошелек".
  • Нажать меню "Добавить".
  • Выбрать карту "єПідтримка".
  • Подписать заявление на открытие карты.

Дальше заявление направляется в "Дію".

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Как оформить виртуальную карту в Ощадбанк

Здесь тоже процедура несложная. Украинцам, которые уже получили две дозы вакцины, необходимо зайти на официальный сайт или приложение Ощад 24/7.

А дальше:

  • В разделе "Карты" нажать на основную банковскую карту.
  • В меню перейти в подраздел "Сервисы" и выбрать там пункт "Открыть виртуальную карту".
  • Выбрать тип карты и подтвердить.
  • На банковский номер клиента придет СМС с кодом подтверждения.
  • Карта выпущена. А клиенту на банковский номер придет номер карты и все ее данные.

Потом эти данные надо будет указать уже заполняя заявление в "Дії".

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Как оформить выплаты в "Дії"

После оформления карты необходимо провести несколько несложных манипуляций на портале "Дія", а именно:

  • Авторизоваться в приложении "Дія" и убедиться, что в приложении есть "зеленый" COVID-сертификат.
  • Зайти в раздел "Услуги".
  • Выбрать в перечне услугу "єПідтримка".
  • Выбрать для выплаты карту "єПідтримка".
  • Нажать "Получить помощь".

Дальше заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно будет потратить лишь на некоторые услуги и нельзя монетезировать и потратить на свои потребности.

На что можно потратить деньги

"Тысячу Зеленского" нельзя обналичить или потратить на свои нужды, лишь на конкретные товары и услуги. А именно:

  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • лекарства;
  • поход в некоторые рестораны и кафе;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.

Отметим, что подать заявку на получение пособия можно только с 19 по 29 декабря, а потратить полученную тысячу нужно в течение месяца.

Ранее мы сообщали, что с 13 декабря в Украине стартовал пилот проекта по выплате украинцам 1000 грн за вакцинацию от коронавируса обеими дозами.

Напомним, что обещанную за вакцинацию 1000 гривен украинцы начнут получать с 20-21 декабря, хотя ранее сообщалось о старте выплат уже с 19 числа.

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