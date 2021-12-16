Как украинцам получить "тысячу Зеленского": пошаговая инструкция

Вскоре в Украине начнут выплачивать тысячу гривен всем вакцинированным двумя дозами украинцам. На первых этапах виртуальные карты, на которые могут начислить деньги по "єПідтримці", выдают лишь А-Банк, Monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа-банк и Ощадбанк.
"Сегодня" собрали все, что известно об оформлении карт.
Как оформить виртуальную карту в Приват24
Сделать это можно в несколько кликов. Для оформления необходим лишь смартфон с мобильным приложением или с компьютера можно зайти на официальный сайт ПриватБанка.
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Необходимо:
- Зайти во вкладку "Кошелек".
- Нажать меню "Добавить".
- Выбрать карту "єПідтримка".
- Подписать заявление на открытие карты.
Дальше заявление направляется в "Дію".
Как оформить виртуальную карту в Ощадбанк
Здесь тоже процедура несложная. Украинцам, которые уже получили две дозы вакцины, необходимо зайти на официальный сайт или приложение Ощад 24/7.
А дальше:
- В разделе "Карты" нажать на основную банковскую карту.
- В меню перейти в подраздел "Сервисы" и выбрать там пункт "Открыть виртуальную карту".
- Выбрать тип карты и подтвердить.
- На банковский номер клиента придет СМС с кодом подтверждения.
- Карта выпущена. А клиенту на банковский номер придет номер карты и все ее данные.
Потом эти данные надо будет указать уже заполняя заявление в "Дії".
Как оформить выплаты в "Дії"
После оформления карты необходимо провести несколько несложных манипуляций на портале "Дія", а именно:
- Авторизоваться в приложении "Дія" и убедиться, что в приложении есть "зеленый" COVID-сертификат.
- Зайти в раздел "Услуги".
- Выбрать в перечне услугу "єПідтримка".
- Выбрать для выплаты карту "єПідтримка".
- Нажать "Получить помощь".
Дальше заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно будет потратить лишь на некоторые услуги и нельзя монетезировать и потратить на свои потребности.
На что можно потратить деньги
"Тысячу Зеленского" нельзя обналичить или потратить на свои нужды, лишь на конкретные товары и услуги. А именно:
- книги;
- посещение спортивного зала;
- билеты на внутренние рейсы;
- лекарства;
- поход в некоторые рестораны и кафе;
- билеты в театр или кинотеатр, музей или на концерт.
Отметим, что подать заявку на получение пособия можно только с 19 по 29 декабря, а потратить полученную тысячу нужно в течение месяца.
Ранее мы сообщали, что с 13 декабря в Украине стартовал пилот проекта по выплате украинцам 1000 грн за вакцинацию от коронавируса обеими дозами.
Напомним, что обещанную за вакцинацию 1000 гривен украинцы начнут получать с 20-21 декабря, хотя ранее сообщалось о старте выплат уже с 19 числа.