Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Індексація пенсій в Україні стане універсальною

4 серпня 2021 7:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Мінсоцполітики запропонували поширити щорічне підвищення пенсій на всі категорії одержувачів

Правила індексації пенсій можуть змінити

Правила індексації пенсій можуть змінити / Фото: Сьогодні

Міністерство соціальної політики планує запровадити універсальні правила регулярної індексації пенсій. Передбачається, що ці правила будуть стосуватися всіх пенсіонерів, а не тільки тих, хто отримує виплати через досягнення пенсійного віку.

Реклама

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"Ми побачили повне розуміння та підтримку запропонованих урядом законопроєктів у сфері реформування прожиткового мінімуму, встановлення точної дати і однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат, планів із упровадження адресних допомог літнім людям, які не мають необхідного стажу для пенсії", – зазначила міністерка.

Що не так із індексацією

З 1 березня 2021-го в Україні проіндексували тільки трудові пенсії, тобто призначені в зв'язку з досягненням пенсійного віку, а також за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника. Таких пенсіонерів налічується близько 8 млн, або 72% від загального числа.

Не отримали доплату:

  • всі, кому пенсія призначена за спецзаконами: депутати, держслужбовці, військові, вчені;
  • дві категорії трудових пенсіонерів: ті, кому пенсія була призначена в 2019-2021 роках, і працюючі пенсіонери. Але останнім перехували пенсії з 1 квітня 2021 року;
  • ті, кому пенсія була збільшена з 1 січня 2021 року до 40% мінімальної зарплати (до 2400 грн), якщо індексація виявиться менше, ніж сума доплати до 2400 грн.
  • ті, у кого пенсія максимальна.

Без підвищення пенсій із 1 березня залишилися 3,1 млн пенсіонерів, або 28%.

Що ще зміниться

Реклама

Також в планах Мінсоцполітики:

  • посилити мінімальні рівні соціального захисту в літньому віці;
  • провести п'ять підвищень пенсій в 2022 році;
  • ввести доплати за вік пенсіонерам старше 70 років;
  • диференціювати соціальні гарантії пенсіонерам із урахуванням тривалості страхового стажу.

Нагадаємо, також в Україні підвищилися мінімальні пенсії військовослужбовців, учасників бойових дій і ветеранів МВС. Підвищені пенсії будуть виплачені в серпні з доплатою за липень.

Крім того, до деяких пенсій додадуть по 400 гривень. Про те, хто і коли отримає доплати, дізнавайтеся з сюжету "Сегодня":

Також в серпні значно підвищили пенсії для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС .

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар Мінсоцполітики
Пенсії у 2022 році підвищать п'ять разів – календар МінсоцполітикиЕкономіка
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсії
Українці старше 70 років отримають надбавку до пенсіїЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти