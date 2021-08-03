Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021

Рішення про підвищення пенсійних виплат для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС ухвалили "заднім числом"

Пенсії чорнобильцям підвищили / Фото: Getty Images, Укрінформ

В серпні значно підвищаться пенсії для людей із інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС. Також пенсіонери цієї категорії отримають доплати за липень. Річ у тім, що поправки до законів, які встановлюють нові мінімальні розміри пенсій, були прийняті тільки в середині липня. Але вони передбачають підвищення пенсій "заднім числом".

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Тому вийде, що в серпні пенсіонери-чорнобильці, яким встановлено інвалідність, отримають підвищені пенсії за серпень і доплати за липень, пише сайт "Сьогодні".

Нові розміри пенсій

Пенсії для осіб із інвалідністю, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, підвищуються на 80-200%. Зокрема:

для людей із I групою інвалідності – від 2780 до 6000 грн;

для людей із II групою інвалідності – від 2317,5 до 4800 грн;

для людей із III групою інвалідності – від 2039,4 до 3700 грн;

для дітей із інвалідністю – від 1854 до 3700 грн.

Крім того, підвищується мінімальна сума загальних соціальних виплат для ліквідаторів аварії на ЧАЕС із інвалідністю. Тепер держава буде виділяти адресну допомогу, якщо загальна сума виплат, включаючи надбавки і додаткові пенсії, менша за такі розміри:

для людей із I групою інвалідності – 10 340,35 грн (було 5283,9 грн);

для людей із II групою інвалідності – 8272,28 грн (було 4727,7 грн);

для людей із III групою інвалідності – 6204,21 грн (було 4171,5 грн).

Ця "гранична" сума також підвищується з 1 липня. Тобто в серпні "чорнобильці" отримають підвищені доплати за два місяці.

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Також підвищуються "заднім числом" пенсії для інших осіб із інвалідністю.

Крім того, сайт "Сьогодні" розібрався, кому і коли чекати на надбавки до пенсії у 2021 році.

Нагадаємо, на доплати за вік зможуть розраховувати лише ті, у кого достатньо страхового стажу:

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа