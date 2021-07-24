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До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплати

24 липня 2021 15:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Наступного року Кабінет міністрів планує розширити програму соціальної допомоги людям похилого віку

Доплати за вік розширюватимуть

Доплати за вік розширюватимуть / Фото: Getty Images, Сьогодні

Українці старше 75 років отримають додаткові виплати у вигляді щомісячної надбавки до пенсії. Але на гроші зможуть розраховувати лише ті, у кого достатньо страхового стажу. Виплати введуть з 1 жовтня, хоча раніше повідомлялося про перенесення на вересень. Доплата складе 400 гривень.

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Про це "Сьогодні" в ексклюзивному коментарі розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, допомога планують розширити в 2022 році – на пенсіонерів старше 70 років.

"Рішення про те, що 75-річні люди будуть отримувати по 400 грн було прийнято в лютому. Це буде 1 жовтня. Ця програма буде безумовно виконана своєчасно. І на наступний рік у нас вже підготовлено рішення для людей старше 70 років", – сказала Лазебна.

Нагадаємо, пенсіонери старше 80 років вже отримують додаткові 500 гривень на місяць.

А в червні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. Тепер за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періодах трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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