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К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты

24 июля 2021 15:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В следующем году Кабинет министров планирует расширить программу социальной помощи пожилым людям

Доплаты за возраст будут расширять

Доплаты за возраст будут расширять / Фото: Getty Images, Сегодня

Украинцы старше 75 лет получат дополнительные выплаты в виде ежемесячной надбавки к пенсии. Но на деньги смогут рассчитывать только те, у кого достаточно страхового стажа. Выплаты введут с 1 октября, хотя ранее сообщалось о переносе на сентябрь. Доплата составит 400 гривен.

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Об этом "Сегодня" в эксклюзивном комментарии рассказала министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, помощь планируют расширить в 2022 году – на пенсионеров старше 70 лет.

"Решение о том, что 75-летние люди будут получать по 400 грн было принято в феврале. Это будет 1 октября. Эта программа будет безусловно выполнена своевременно. И на следующий год у нас уже подготовлено решение для людей старше 70 лет", – сказала Лазебная.

Напомним, пенсионеры старше 80 лет уже получают дополнительные 500 гривен в месяц.

А в июне вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. Теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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