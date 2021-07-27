Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше

Міністерство соціальної політики планує збільшити виплати для тих, хто отримує менше за інших

Розмір пенсії прив'язаний до страхового стажу / Фото: Сьогодні

Майбутні пенсії українців залежать від кількості років страхового стажу. Максимально можливі виплати повинні отримувати громадяни з повною стажем, пенсію на рівні прожиткового мінімуму – пенсіонери зі стажем від п'яти років. При наявності повного стажу людина буде отримувати не менше 40% від свого заробітку, але не більше рівня максимальної пенсії (наразі це 18 540 гривень).

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Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна на зустрічі з експертами Міжнародної організації праці.

"Наша мета – посилити мінімальні рівні соціального захисту в літньому віці. Для цього держава повинна гарантувати людям із повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%, людям зі стажем 15 років – страхову пенсію, можливо, з більш низьким заміщенням, але за загальною формулою, людям зі стажем від п'яти років – допомога від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму", – сказала Лазебна.

Наразі мінімальна пенсія становить 1854 гривень.

Скільки потрібно стажу

Згідно з графіком підвищення пенсійного віку, з 1 квітня 2021 року в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає право на пенсію.

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Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше). При цьому стаж повинен становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію наступного року, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

При цьому пенсійний вік жінок, які претендують на пенсію за віком на пільгових умовах, поки нижче, ніж у чоловіків, які мають право на таку ж пенсію. Проте з 1 квітня і для них підвищився і пенсійний вік, і вимоги щодо стажу:

для жінок, які працювали на підземних роботах та роботах із особливо шкідливими і важкими умовами праці за Списком №1, пенсійний вік цьогоріч становить 48 років, якщо вони народилися до 31 березня 1972 року, що і 48 років 6 місяців – для тих, хто народився в період з 1 квітня по 30 вересня 1973 року;

мінімальний стаж у таких пенсіонерок, які вийшли на пенсію після 1 квітня 2021 року повинен становити 18 років 6 місяців. Для чоловіків, що працювали на шкідливих виробництвах, мінімальний пенсійний вік повинен становити 50 років, а мінімальний стаж з 1 квітня цього року збільшується до 23 років 6 місяців;

для жінок, які працювали на шкідливих роботах за Списком №2, пенсійний вік тепер становить 53 роки, якщо вони народилися до 31 березня 1968 року, і 53 роки 6 місяців – якщо народилися з 1 квітня по 30 вересня 1968 року. Мінімальний стаж у цих жінок повинен тепер становить не менше 23 років 6 місяців (у чоловіків – 28 років 6 місяців).

Також повідомлялося, що до деяких пенсій додадуть по 400 гривень. Про те. хто і коли отримає доплати, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа