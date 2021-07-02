Нова "стеля". Як зросла максимальна пенсія з 1 липня

Зростання максимальної виплати пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму, але не поширюється на суддів

Максимальна пенсія зросла з 1 липня / Фото: Getty Images, Сьогодні

З 1 липня в Україні підвищилися пенсії і надбавки відразу у декількох категорій пенсіонерів. У багатьох це пов'язано з плановим збільшенням прожиткового мінімуму. У тому числі це стосується отримувачів максимальної пенсії, пише сайт "Сьогодні".

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Максимальна пенсія в Україні дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Він з 1 липня зріс на 85 грн – з 1769 до 1854 грн.

Тобто тепер з урахуванням надбавок, індексацій та додаткової пенсії максимальна пенсія може становити максимум 18 540 грн (10 розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб). Для пенсіонерів, які заробили максимальну пенсію, збільшення може становити до 850 грн.

Варто пам'ятати, що це обмеження не стосується спеціальних виплат суддям – довічного утримання. Його в народі теж називають пенсією, але юридично це не так. Тому багато суддів в похилому віці отримують виплати в кількадесят тисяч гривень.

Нагадаємо, також після підвищення прожиткового мінімуму в Україні зросла мінімальна пенсія. Щоправда, всього на 85 гривень.

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Крім того, з 1 липня в Україні підвищили пенсії чорнобильцям. Тепер пенсії для людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

6000 гривень – для I групи інвалідності;

4800 гривень – для II групи інвалідності;

3700 гривень – для III групи інвалідності та дітей з інвалідністю.

А введення доплат для пенсіонерів старше 75 років перенесли з липня на вересень. Українці старше 75 років повинні були отримати виплати на 400 гривень більше, але влітку на це не вистачило бюджетних коштів.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа