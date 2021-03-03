Індексація пенсій: якою насправді буде прибавка і хто її не отримає

7 головних питань про те, яким буде розмір пенсії з березня і як самому її розрахувати

З 4 березня українські пенсіонери почнуть отримувати проіндексовані пенсії. За інформацією Кабміну, їх повинні підняти на 11%. Але, як з'ясував сайт "Сегодня", насправді сума, яку пенсіонери отримають на руки, у багатьох на 11% не виросте. Чому так – читайте відповіді на сім головних питань про підвищення пенсій в 2021 році.

Що насправді підвищать при індексації пенсії?

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На 11% підвищать не пенсію, а показник середньої зарплати, який був застосований при попередньої індексації пенсії в 2020 році (4888,83 грн). Тепер він дорівнює 5426,60 грн (4888,83 х 0,11). Цей показник входить в формулу розрахунку пенсії для кожного.

Формула виглядає так:

Пенсія=Середня зарплата х Трудовий (страховий) стаж х Індивідуальний коефіцієнт заробітку

Трудовий стаж вважається у відсотках: 1 рік=1%.

Індивідуальний коефіцієнт показує, наскільки середня зарплата пенсіонера за всі роки його роботи була більше (менше, дорівнює) середньої зарплати в країні.

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Пенсія підвищиться на 11% тільки у тих, хто відпрацював 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки), отримував середню зарплату, яка збіглася із середньою зарплатою по країні і не має ніяких додаткових заслуг. У решти пенсіонерів підвищення буде менше, так як їм не проіндексують доплати і надбавки, наприклад, за наднормативний стаж і інші заслуги.

Які бувають доплати до пенсії?

Їх більше десяти. Найпоширеніша доплата – за наднормативний стаж: понад 35 років для чоловіків і 30 років. Сьогодні щороку наднормативного стажу "коштує" 1% мінпенсії, або 17,69 грн. Є доплати за особливі заслуги (ордена України і СРСР, Грамоти Президії ВР УРСР, звання "заслужений" і "народний"), матерям-героїням, почесним донорам тощо. Наприклад, за орден або звання "заслужений" – доплата 25% мінпенсії або 442 грн, за донорство – 10% або 179,6 грн. Всі ці надбавки при індексації пенсій враховуватися не будуть.

Як розрахувати свою надбавку до пенсії?

Потрібно від виплати на руки відняти надбавку за понаднормовий стаж та інші заслуги, знати свій трудовий стаж і індивідуальний коефіцієнт. Всі ці дані є в особистому кабінеті пенсіонера на сайті Пенсфонду. Щоб увійти в кабінет, потрібно мати цифровий підпис. Її можна отримати безкоштовно, наприклад, в Приватбанку. Але найпростіше зателефонувати на гарячу лінію Пенсфонда (0 800 50 37 53, дзвінки безкоштовні), назвати свій ІПН і ПІБ. Фахівці у ту ж мить розрахують вам суму надбавки і нову пенсію і роз'яснять всі нюанси.

приклади розрахунку

Чоловік, 73 роки, отримує з 2007 року пенсію за віком у розмірі 3412 грн. Трудовий стаж (ТС) 42 роки, індивідуальний коефіцієнт заробітку (ІК) – 1,3. Має особливі заслуги перед Україною. В пенсію входять надбавки за понаднормовий стаж 17 років – 301 грн і за особливі заслуги – 442 грн. Його пенсія без надбавок становить 3412 – 301 – 442=2669 грн.

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Після індексації основна частина пенсії складе 2669 х 1,11=2962 грн, тобто з урахуванням надбавок пенсія буде 3705 грн. Підвищення – на 8,6%.

Жінка, 61 рік, отримує пенсію за віком з 2016 року в розмірі 1857 грн. ТС – 35 років, ІК – 0,8.

Її зароблена пенсія становить 1 369 грн, ще 400 грн до мінімальної пенсії їй доплачує держава. Плюс надбавка за понаднормативний стаж – 88 грн. Після індексації її пенсія складе +1369 х 1,11=1506 грн. Тобто, доплата від держави зменшиться з 400 до 263 грн. Зароблена пенсія не стане більше мінімальної, але за постановою Кабміну їй додадуть до пенсії 100 грн. Разом пенсія стане 1957 грн. Підвищення – на 5,4%.

Хто не отримає доплату до пенсії?

З 1 березня проїндексируют тільки "трудові" пенсії, тобто призначені в зв'язку з досягненням пенсійного віку. А також по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника. Таких пенсіонерів нараховується близько 8 млн людей або 72% від загальної кількості пенсіонерів.

Не отримають доплату:

всі кому пенсія призначена за спецзакони: депутати, держслужбовці, військові, вчені;

дві категорії "трудових" пенсіонерів: ті, кому пенсія була призначена в 2019-2021 роках і працюючі пенсіонери. Але останнім перерахують пенсії з 1 квітня 2021 року при наявності 24 місяців стажу за два останні роки і більше;

ті, кому пенсія була збільшена з 1 січня 2021 року до 40% мінзарплати (до 2400 грн), якщо індексація виявиться менше, ніж сума доплати до 2400 грн. Нагадаємо: це 65-річні пенсіонери, які мають повний трудовий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок).

Наприклад: пенсіонер з 35-річним стажем заробив пенсію 1900 грн. З 1.1.21 року він отримує 2400 грн (доплата від держави 500 грн). При індексації його пенсія збільшиться на 212 грн (див. Нижче), або до 2112 грн. Але платити йому будуть як і раніше 2400 грн, тільки доплата від держави буде вже не 500 грн, а 288 грн.

Наприклад: пенсіонер з 35-річним стажем заробив пенсію 1900 грн. З 1.1.21 року він отримує 2400 грн (доплата від держави 500 грн). При індексації його пенсія збільшиться на 212 грн (див. Нижче), або до 2112 грн. Але платити йому будуть як і раніше 2400 грн, тільки доплата від держави буде вже не 500 грн, а 288 грн. - ті, у кого пенсія максимальна – на сьогодні це 10 мінімальних пенсій або 17 690 грн.

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Всього без підвищення пенсій залишаться 3,1 млн пенсіонерів, або 28%.

Якими будуть виплати?

Мінімальне підвищення пенсії складе 100 грн, середнє 308 грн, максимальна не обмежена. Але після перерахунку нова пенсія разом з доплатами і надбавками не може бути більше 10 мінпенсії, або 17 690 грн.

Як виплачуватимуть надбавку?

Надбавку виплатять разом з основною сумою пенсії. Тобто пенсіонер отримає одразу, одним траншем, і "стару" пенсію, та індексацію в день виплати йому пенсії.

Які ще підвищення пенсій будуть у 2021 році?

Двічі збільшаться мінімальні пенсії. З липня – до 1854 грн (+85 грн), з 1 грудня – до 1934 грн (+80 грн). Це спричинить підвищення доплат до пенсій і у інших пенсіонерів. Наприклад, доплата за кожен рік понаднормового стажу виросте в результаті на 1,65 грн.

Оскільки із 1 грудня влада обіцяє підвищити мінімальну зарплату до 6500 грн (+500 грн), то збільшаться пенсії 65-річних пенсіонерів, які мають стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Їх пенсії не можуть бути менше 40% мінзарплати. Тому зростання буде на 200 грн – до 2600 грн.

У березні не тільки підвищать пенсії – українців чекають і інші важливі зміни. Детальніше дивіться в сюжеті

Відео: Сьогодні

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