Индексация пенсий в Украине станет универсальной

Правила индексации пенсий могут изменить / Фото: Сегодня
Министерство социальной политики планирует ввести универсальные правила регулярной индексации пенсий. Предполагается, что эти правила будут касаться всех пенсионеров, а не только тех, кто получает выплаты по достижению пенсионного возраста.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
"Мы увидели полное понимание и поддержку предложенных правительством законопроектов в сфере реформирования прожиточного минимума, установления точной даты и одинаковых правил индексации для всех пенсионных выплат, планов по внедрению адресных пособий пожилым людям, которые не имеют необходимого стажа для пенсии", – отметила министр.
Что не так с индексацией
С 1 марта 2021-го в Украине проиндексировали только трудовые пенсии, то есть назначенные в связи с достижением пенсионного возраста, а также по инвалидности и по потере кормильца. Таких пенсионеров насчитывается около 8 млн, или 72% от общего числа.
- все, кому пенсия назначена по спецзаконам: депутаты, госслужащие, военные, ученые;
- две категории трудовых пенсионеров: те, кому пенсия была назначена в 2019-2021 годах, и работающие пенсионеры. Но последним пересчитали пенсии с 1 апреля 2021 года;
- те, кому пенсия была увеличена с 1 января 2021 года до 40% минимальной зарплаты (до 2400 грн), если индексация окажется меньше, чем сумма доплаты до 2400 грн.
- те, у кого пенсия максимальная.
Без повышения пенсий с 1 марта остались 3,1 млн пенсионеров, или 28%.
Что еще изменится
Также в планах Минсоцполитики:
- усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте;
- провести пять повышений пенсий в 2022 году;
- ввести доплаты за возраст пенсионерам старше 70 лет;
- дифференцировать социальные гарантии пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.
Напомним, также в Украине повысились минимальные пенсии военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов МВД. Повышенные пенсии будут выплачены в августе с доплатой за июль.
Кроме того, к некоторым пенсиям добавят по 400 гривен. О том, кто и когда получит доплаты, узнавайте из сюжета "Сегодня":
Также в августе значительно повысили пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС.
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