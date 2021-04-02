Прожитковий мінімум підвищать – як зміняться зарплати, пенсії та чи реально прожити на 2294 грн

Чому офіційні показники не можуть наздогнати зростання цін і навіщо взагалі вести подібні розрахунки

У Мінсоцполітики розповіли, який розмір прожиткового мінімумупланують закласти в бюджет на наступні кілька років. згідно з повідомленням на сайті відомства прожитковий мінімум (ПМ) повинен збільшитися. За рахунок підвищення планується наблизити розмір офіційного мінімуму до того, що реально потрібно людині, щоб хоч якось звести кінці з кінцями. Сайт "Сьогодні" розбирався, яким буде ПМ після підвищення і на які виплати від держави можуть претендувати в найближчому майбутньому соціально незахищені громадяни.

Як буде зростати мінімум

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Сьогодні прожитковий мінімум в Україні дорівнює 2189 грн (загальний показник). Для різних соціально-демографічних груп він становить від 1769 грн (для непрацездатних осіб) до 2395 грн (діти 6-18 років).

Відповідно до закону про держбюджет, в цьому році планується підвищувати прожитковий мінімум ще двічі. З 1 липня середній показник виросте до 2294 грн, а з 1 грудня – до 2393 грн.

Отже, за рік прожитковий мінімум повинен збільшитися на 204 грн, або на 9,1%.

А от як повинен приростати прожитковий мінімум в наступні роки:

2022 рік – 2728 грн. (+ 14%)

2023 рік – 3137 грн. (+ 15%)

2024 рік – 3921 грн. (+ 25%)

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Отже, за наступні три роки прожитковий мінімум повинен зрости в цілому на 80%. Але навіть при таких темпах він не наздожене показник реального прожиткового мінімуму .

Офіційний і реальний мінімуми – чому така різниця

Мінсоцполітики регулярно розраховує показник реального прожиткового мінімуму. І хоча споживчий кошик, на підставі якої ведуться такі підрахунки, давно застаріла морально і не враховує об'єктивної ситуації, цей реальний прожитковий мінімум все ж більше нагадує ту величину, на яку сьогодні можна прожити, обмежуючи себе у всьому.

У лютому 2021-го, за даними Мінсоцполітики, реальний прожитковий мінімум в Україні становив 4083 грн, і це без урахування обов'язкових комунальних платежів. Якщо ж враховувати комуналку, прожитковий мінімум вже зараз у цінах лютого дорівнює 4679 грн. А Мінсоцполітики, нагадаємо, обіцяє підняти офіційний прожитковий мінімум за три роки лише до 3921 грн.

Тобто про те, щоб офіційний прожитковий мінімум зрівнявся з реальним, схоже, не йдеться. Принаймні, не протягом найближчих 3 років.

На які виплати впливає прожитковий мінімум

Cправедлівості заради варто зазначити, що прожитковий мінімум дійсно планується збільшувати більше, ніж попередніми роками. Раніше його підвищували тільки на розмір інфляції. У 2021-му він повинен випередити інфляцію приблизно на 2%. Нацбанк прогнозує на цей рік інфляцію в 7%. На 2022-й і 2023-й роки інфляція прогнозується на рівні 5%. Хоча прогнози можуть коригуватися, залежно від ситуації. А зростання прожиткового мінімуму заплановано на рівні 14% і 15% відповідно. Це означає, що реальні доходи людей, які отримують виплати, що базуються на прожитковому мінімумі, виростуть на 10-11%.

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Що це за виплати?

Наразі від прожиткового мінімуму розраховується кілька сотень різних показників для зарплат і соцвиплат, податків і штрафів. Однак, як уже розповідав сайт "Сегодня", в парламенті готується до розгляду законопроєкт, який повинен "Відв'язати" більшість виплат і платежів від прожиткового мінімуму. Замість цього запровадять низку "базових величин". Уже з наступного року можуть з'явитися базова величина для соціальних виплат, базова величина для грошових платежів та стягнень, базова величина для адміністративних зборів. Планується, що у 2022 році ці величини будуть відповідати прожитковому мінімуму, а потім можуть змінюватися незалежно від показника ПМ.

Як повідомляє Мінсоцполітики, ті цифри, про які сьогодні йдеться, будуть використовуватися для розрахунку соціальних виплат.

Отже, якщо запропоновані Мінсоцполітики цифри ляжуть в основу закону про держбюджет на наступний рік, у 2022-му українці отримуватимуть, наприклад, такі соціальні виплати:

мінімальна пенсія - 2205 грн (+ 14% до ПМ на 1 грудня 2021 роки для непрацездатних осіб і до мінімальної пенсії):

- 2205 грн (+ 14% до ПМ на 1 грудня 2021 роки для непрацездатних осіб і до мінімальної пенсії): максимальна допомога одиноким матерям на дітей до 6 років – 2394 грн, від 6 до 18 років – 2985 грн;

аліменти від держави дітям, чиї батьки ухиляються від їх сплати – 1197 грн (діти до 6 років) і тисячу чотиреста дев'яносто два грн (з 6 до 18-ти).

Наш перелік, звичайно, далеко не повний.

Експерти: соціальні гарантії недостатні, але на більше немає грошей

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Юрист Станіслав Батрин, керівник проекту "Відкритий суд", вважає, що таким підвищенням держава не вирішує проблему прожиткового мінімуму.

"Всі ініціативи чинної влади, які ми спостерігаємо протягом останніх років, не спрямовані на вирішення питання справедливого прожиткового мінімуму для кожного. Що ми бачимо: держава прагне зменшити ступінь своєї відповідальності і навіть відмовитися від більшості соціальних гарантій. А для того, щоб ці наміри не були такими очевидними, нам пропонують постійні зміни в закони, відволікаючи увагу від головного – на дискусії без наслідків", – говорить Станіслав Батрин.

На думку експерта, необхідно повністю переглядати якісні та кількісні складові прожиткового мінімуму.

"Постійні політичні тези про підвищення прожиткового мінімуму самі по собі позбавлені сенсу, оскільки прожитковий мінімум – це динамічна і якісна категорія. Це не питання нових рішень. За Конституцією, держава повинна забезпечити кожному гідний рівень життя, що і є прожитковим мінімумом. Тому слід дбати не про математичне його підвищення на 10-15%, а про повний і ціннісний перегляд ", – говорить він.

Економіст Олександр Охріменко також згоден з тим, що заплановане підвищення прожиткового мінімуму недостатнє. Однак він констатує: перехід до реального ПМ зараз неможливий, тому що на це в бюджеті просто немає грошей.

"У нас дійсно прожитковий мінімум дуже занижений і його дійсно його потрібно підняти. Але якщо підняти цей показник дуже істотно, відповідно, доведеться піднімати і пенсії. Тому що від прожиткового мінімуму залежать пенсії, соцвиплати і тощо,а грошей на це в бюджеті немає. Навіть якщо відв'язати від прожиткового мінімуму інші виплати, це не допоможе. Наприклад, якщо зараз підняти одні тільки пенсії до рівня реального прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія повинна буде становити близько 3500 грн, а середня – близько 5500 грн. Щоб це зробити, потрібно додатково влити в Пенсійний фонд України приблизно таку ж суму, яку зараз становить весь його бюджет. Це нереально ", – говорить економіст.

Уряд ще раніше обіцяв переглянути склад споживчого кошика, за якою розраховують величину прожиткового мінімуму. Подробиці дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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