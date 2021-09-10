"Газпром" добудував "Північний потік-2", а в Україні зросли ціни на продукти – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші останні економічні новини

У Європі виник дефіцит газу, а в Мінекономіки пояснили ріст цін / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії заявили, що добудували "Північний потік-2", а Верховна Рада визначилася з датою щорічної індексації пенсій для літніх українців.

Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші новини про гроші.

"Північний потік-2" добудували

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10 вересня російський газопровід "Північний потік – 2" повністю добудували.

"На ранковій оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 МСК будівництво газопроводу "Північний потік – 2" повністю завершено", – повідомили в "Газпромі".

Як очікують в "Газпромі", поставки газу по газопроводу "Північний потік – 2" можуть почати з 1 жовтня. На думку глави НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, російський газопровід "Північний потік – 2" не повинен зараз запрацювати, так як зараз Росія не готова грати за європейськими правилами.

У Росії заявили, що будівництво "Північного потоку – 2" завершено. Колаж: "Сьогодні"

Щорічна індексація пенсій

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Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4668, який визначає дату щорічної індексації пенсій – 1 березня. Документ підтримали 317 нардепів.

У свою чергу, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що законопроект "виправляє помилку пенсійної реформи 2017 року, коли пенсії частини військових пенсіонерів, науковців, державних службовців, пенсіонерів з органів місцевого самоврядування виключили з механізму індексації".

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В Україні введуть нові доплати для літніх пенсіонерів / Фото: Сьогодні

Зростання ціни на газ

Біржова ціна на природний газ в Європі подолала планку 700 доларів за тисячу кубометрів. Також ціна жовтневого ф'ючерса досягла нового локального максимуму в 57,79 євро за кВт.год, або 707 доларів за тисячу кубометрів.

Головний фактор зростання ціни – низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при обмеженому надходженні газу по трубопроводах і в зрідженому вигляді. Зараз рівень запасів ледь перевалив за 2/3. Більше того, за станом на ранок 9 вересня, запаси становили 69,74%. Це більше ніж на 15% нижче середнього рівня за останні п'ять років.

Українцям 1 березня індексуватимуть пенсії / Фото: колаж "Сьогодні"

У Мінекономіки пояснили зростання цін на продукти

У Мінекономіки пояснили, чому в Україні зросли ціни на продукти. Фактори, які до цього призвели, почали формуватися ще в 2020 році.

"Перш за все це найбільше за останнє десятиліття падіння виробництва у вітчизняному аграрному секторі, яке склало понад 10%. Внаслідок несприятливих погодних умов аграрії недобрали 12,2% врожаю пшениці, 14,9% – насіння соняшнику, 10,3% – цукрових буряків. В результаті собівартість виробництва продукції підвищилася і сільгосптоваровиробники підняли ціни на сировину, що призвело до стрімкого зростання споживчих цін на цукор і масла", – йдеться в повідомленні.

Окремим фактором зростання стало збільшення витратності виробництва в зв'язку з високим ціновим тиском з боку ринку енергоносіїв. Наприклад, середня ціна на природний газ на європейському ринку за серпень підвищилася на 23,8%, а за рік – в 5,4 рази стала більше.

Уряд веде переговори з виробниками і торговими мережами для контролю цін на продукти для населення / Фото: Колаж: Сьогодні

Інвестиції в нерухомість

В Україні не всі регіони вигідні для вкладень в нерухомість. На первинному ринку інвесторів приваблюють лише вісім обласних центрів, а на вторинному – 14.

Як відзначає інвестиційний аналітик геоінформаційного порталу "Увекон" Роман Шепетько, експерти порівняли показники 2020 року з 2019 м і з'ясували, що в минулому році найбільш вигідними для вкладення коштів були Вінницька та Хмельницька області.