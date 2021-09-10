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"Північний потік-2" не вплинув. У Європі стрімко зростає ціна на газ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
10 вересня, 16:00
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З початку року середня ціна – 338 доларів за тисячу кубометрів, але в жовтні вона значно вища
Повідомлення про завершення будівництва "Газпромом" "Північного потоку-2" не вплинули на ціну на газ
Повідомлення про завершення будівництва "Газпромом" "Північного потоку-2" не вплинули на ціну на газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Біржова ціна на природний газ в Європі подолала планку 700 доларів за тисячу кубометрів. Також ціна жовтневого ф'ючерса досягла нового локального максимуму в 57,79 євро за кВт.год, або 707 доларів за тисячу кубометрів.

Як повідомляє "Інтерфакс", на ціну на газ для Європи не змогли вплинути повідомлення про завершення будівництва "Газпромом" "Північного потоку-2".

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Ціна на газ стрімко зростає. Ще в серпні значення контракту "на день вперед" становило 533 доларів, а на початку вересня – вже 639 доларів за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна – 338 доларів за тисячу кубометрів.

Головний фактор зростання ціни – низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи при обмеженому надходженні газу по трубопроводах і в зрідженому вигляді. Зараз рівень запасів ледь перевалив за 2/3. Більше того, за станом на ранок 9 вересня, запаси становили 69,74%. Це більше ніж на 15% нижче середнього рівня за останні п'ять років.

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Нагадаємо, що в серпні ціна на газ для Європи встановила рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018-го, коли газ дорожчав через сильне похолодання в ЄС і коштував 555 доларів за тисячу кубометрів.

Цього разу він подорожчав на тлі скорочення поставок з Росії. Обсяги російського палива в ЄС знижуються через газовий шантаж Кремля, а також на тлі аварії на заводі "Газпрому" на Ямалі.

Програш "Північного потоку – 2" в суді Німеччини

25 серпня Вищий земельний суд Дюссельдорфа (Німеччина) відхилив скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило, що не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС.

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Суд вирішив, що на газопровід повинні поширюватися діючі правила ЄС. У свою чергу прессекретар президента РФ Володимира Путіна назвав "Північний потік – 2" комерційним проектом, який нібито потрібен для "енергобезпеки ЄС".

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

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