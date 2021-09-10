Легалізація криптовалют: які можливості отримає український бізнес

"Сьогодні" розбирався, яку користь принесе інновація, що дозволяє переводити реальні активи в цифрові

Хакери добралися до японської криптобіржі / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Getty Images / Teera Konakan

Прийнятий 8 вересня Верховною Радою законопроєкт про легалізацію в Україні криптовалют заклав правові передумови для появи нових зручних інструментів для бізнесу, існування яких раніше було технічно неможливим. Суть прийнятого законопроєкту полягає в легалізації в Україні нового класу активів – віртуальних.

Нові можливості для бізнесу

За словами експертів, прийнятий законопроєкт про віртуальні активи не тільки дозволить вийти з тіні кріптобіржам і обмінникам криптовалюти, але також закладає передумови для появи нових зручних інструментів для бізнесу.

Як розповів "Сьогодні" член робочої групи з підготовки зазначеного законопроєкту №3637 Дмитро Ніколаєвський, ключовою новацією є запуск інноваційного ринку віртуальних активів і технологія, що дозволяє переводити реальні активи в цифрові.

"Є дуже недооцінений аспект, про який дуже мало говорять: це так звана" токенізація активів ". Закон закладає правові передумови для того, щоб виникали такі можливості, а бізнес ними користувався ", – каже Ніколаєвський.

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Він пояснив, що можливість переводити реальні активи в так званий "токен" (одиниця обліку, що виконує функцію "замінника цінних паперів" в цифровому світі) відкриє для бізнесу нові можливості із залучення коштів.



"Якщо людина здійснює бізнес і продає якийсь певний товар, наприклад, пшеницю, і хоче залучити кошти для того щоб виростити урожай, вона може випустити" токен ", який буде забезпечений майбутнім урожаєм. І шляхом публічної оферти, діючи в правовому полі, задекларувати, що вона продає пшеницю свого майбутнього врожаю, наприклад, 1 токен=1 тонна пшениці ", – каже Ніколаєвський.



За його словами, цей токен буде існувати у вигляді повноцінного ліквідного інструменту, який зможе служити предметом договору купівлі-продажу. Бізнесмен може продавати токени всім бажаючим. У свою чергу, покупець токена має право отримати від бізнесмена обумовлений обсяг пшениці по досягненню якоїсь дати, або зможе перепродати токен в разі потреби в коштах.



"Це абсолютно нова схема правовідносин, яка раніше технічно не існувала, а зараз це стає можливим", – каже Ніколаєвський.

Коли запуститься інноваційний ринок

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Україна стане однією з перших країн, яка впровадила подібні інноваційні проекти. Для популяризації використання бізнесом нових інструментів буде проводитися відповідна просвітницька робота.

Однак, варто зазначити, що цей механізм запрацює лише після того, як будуть прийняті зміни до Податкового кодексу, після чого ліцензовані постачальники послуг створять інфраструктуру для якісного фінансового процесингу з перекладу віртуальних активів в гривню на своїх потужностях.



"Оскільки стоїть завдання сформувати галузь і зробити її привабливою, то закладений принцип, що закон вступає в силу одночасно зі змінами до Податкового кодексу, якими передбачається стимулюючий, більш привабливе оподаткування, щоб мотивувати учасників ринку", – говорить Ніколаєвський.

Експерти також не виключають, що може виникнути багато юридичних складнощів з перекладу реальних активів в віртуальні або навпаки, тому критично важливо зрозуміти, в якому саме вигляді зміни будуть прописані в Податковому кодексі.

Нагадаємо, в середу, 8 вересня, Верховна Рада легалізувала в Україні криптовалюту , прийнявши у другому читанні профільний законопроєкт №3637. За документ, який вже назвали революційним, проголосували 276 народних депутатів.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив , що вступ закону в силу дозволить вивести з тіні цифрові активи, щоденний оборот яких, за його даними, становить близько 1 млрд грн.

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