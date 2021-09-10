"Газпром" достроил "Северный поток-2", а в Украине выросли цены на продукты – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные последние экономические новости

В Европе возник дефицит газа, а в Минэкономики объяснили рост цен / Фото: Коллаж: Сегодня

В России заявили, что достроили "Северный поток-2", а Верховная Рада определилась с датой ежегодной индиксации пенсий для пожилых украинцев.

Сайт "Сегодня" собрал самые главные новости о деньгах.

"Северный поток-2" достроили

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10 сентября российский газопровод "Северный поток – 2" полностью достроили.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – сообщили в "Газпроме".

Как ожидают в "Газпроме", поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2" могут начать с 1 октября. По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам.

В России заявили, что строительство "Северного потока – 2" завершено. Коллаж: "Сегодня"

Ежегодная индексация пенсий

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Верховная Рада приняла за основу законопроект №4668, который определяет дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта. Документ поддержали 317 нардепов.

В свою очередь, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что законопроект "исправляет ошибку пенсионной реформы 2017 года, когда пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации".

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В Украине введут новые доплаты для пожилых пенсионеров / Фото: Сегодня

Рост цены на газ

Биржевая цена на природный газ в Европе преодолела планку 700 долларов за тысячу кубометров. Также цена октябрьского фьючерса достигла нового локального максимума в 57,79 евро за кВт.ч, или 707 долларов за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде. Сейчас уровень запасов едва перевалил за 2/3. Больше того, по состоянию на утро 9 сентября, запасы составляли 69,74%. Это больше чем на 15% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Украинцам 1 марта будут индексировать пенсии / Фото: коллаж "Сегодня"

В Минэкономики объяснили рост цен на продукты

В Минэкономики обьяснили, почему в Украине выросли цены на продукты. Факторы, которые к этому привели, начали формироваться еще в 2020 году.

"Прежде всего это самое большое за последнее десятилетие падение производства в отечественном аграрном секторе, которое составило более 10%. Вследствие неблагоприятных погодных условий аграрии недобрали 12,2% урожая пшеницы, 14,9% – семена подсолнечника, 10,3% – сахарной свеклы. В результате себестоимость производства продукции повысилась и сельхозтоваропроизводители подняли цены на сырье, что привело к стремительному росту потребительских цен на сахар и масло", – говорится в сообщении.

Отдельным фактором роста стало увеличение затратности производства в связи с высоким ценовым давлением со стороны рынка энергоносителей. Например, средняя цена на природный газ на европейском рынке за август повысилась на 23,8%, а за год – в 5,4 раза стала больше.

Правительство ведет переговоры с производителями и торговыми сетями для контроля цен на продукты для населения / Фото: Коллаж: Сегодня

Инвестиции в недвижимость

В Украине не все регионы выгодны для вложений в недвижимость. На первичном рынке инвесторов привлекают лишь восемь областных центров, а на вторичном – 14.

Как отмечает инвестиционный аналитик инвестиционный аналитик геоинформационного портала "Увекон" Роман Шепетько, эксперты сравнили показатели 2020 года с 2019-м и выяснили, что в прошлом году наиболее выгодными для вложения средств были Винницкая Хмельницкая области.