"Северный поток-2" не повлиял. В Европе стремительно растет цена на газ

С начала года средняя цена – 338 долларов за тысячу кубометров, но в октябре она значительно выше

Сообщения о завершении строительства "Газпромом" "Северного потока-2" не повлияли на цену на газ / Фото: Коллаж: Сегодня

Биржевая цена на природный газ в Европе преодолела планку 700 долларов за тысячу кубометров. Также цена октябрьского фьючерса достигла нового локального максимума в 57,79 евро за кВт.ч, или 707 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщает "Интерфакс", на цену на газ для Европы не смогли повлиять сообщения о завершении строительства "Газпромом" "Северного потока-2".

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Цена на газ стремительно растет. Еще в августе значение контракта "на день вперед" составляло 533 долларов, а в начале сентября – уже 639 долларов за тысячу кубометров. С начала года средняя цена – 338 долларов за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде. Сейчас уровень запасов едва перевалил за 2/3. Больше того, по состоянию на утро 9 сентября, запасы составляли 69,74%. Это больше чем на 15% ниже среднего уровня за последние пять лет.

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Напомним, что в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го, когда газ дорожал из-за сильного похолодания в ЕС и стоил 555 долларов за тысячу кубометров.

В этот раз он подорожал на фоне сокращения поставок из России. Объемы российского топлива в ЕС снижаются из-за газового шантажа Кремля, а также на фоне аварии на заводе "Газпрома" на Ямале.

Проигрыш "Северного потока – 2" в суде Германии

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа (Германия) отклонил жалобу российского газопровода "Северный поток – 2"на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

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Суд решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал "Северный поток – 2" коммерческим проектом, который якобы нужен для "энергобезопасности ЕС".

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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