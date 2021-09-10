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В Україні визначилися з датою щорічної індексації пенсій

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
10 вересня, 07:00
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Верховна Рада 317 голосами підтримала законопроєкт
Українцям 1 березня індексуватимуть пенсії / Фото: колаж "Сьогодні"
Українцям 1 березня індексуватимуть пенсії / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 9 вересня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4668, який визначає дату щорічної індексації пенсій – 1 березня. Документ підтримали 317 нардепів.

Про це повідомляє пресслужба Ради.

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Законопроектом пропонують:

  • призначати достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір із якими розірвано у зв'язку зі змінами в організації виробництва і інших умов;
  • з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня;
  • здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
  • призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих важким, рідкісним захворюванням, яким не встановлено інвалідність.

У свою чергу, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що законопроєкт "виправляє помилку пенсійної реформи 2017 року, коли пенсії частини військових пенсіонерів, науковців, державних службовців, пенсіонерів з органів місцевого самоврядування виключили з механізму індексації".

"У солідарній системі потрібно виправляти ще досить несправедливостей, але це дуже важливий системний початок у наведенні порядку", – заявила вона.

Додаткові виплати восени

В Україні з 1 жовтня 2021 роки для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років встановлять мінімальний розмір пенсії на рівні 2500 грн. Вони будуть отримувати додаткові виплати в розмірі 400 грн.

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Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

  • для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;
  • для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

За півтора року, з січня 2020 року по серпень 2021 року, середня пенсія в Україні зросла на чверть і зараз становить 3866,84 гривні.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).

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