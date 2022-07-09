Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Газові тарифи на липень, більше виплат для ТПО і вихід банку з України – головне про гроші за тиждень

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 липня, 07:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Згадуємо основні економічні новини тижня, що минає, та які важливі зміни стосуються українців
Тижнева добірка новин про економіку та гроші
Тижнева добірка новин про економіку та гроші / Фото: Колаж: Сьогодні

З 4 по 8 липня було чимало змін у сфері економіки. Зокрема компанії-постачальники газу оприлюднили тарифи на липень, а кількість категорій громадян, які можуть отримати виплати для переселенців, розширили.

Про ці та інші економічні новини тижня, які ви могли пропустити, читайте в добірці від редакції "Сьогодні".

Реклама

Тарифи на газ

Українські постачальники газу оприлюднили свої базові річні пропозиції в липні 2022 року. Споживачі користуються послугами 14 компаній, які майже не змінили вартість, якщо порівнювати з червнем.

Найнижчу ціну виставила "Еру Людям" – 7,7 грн за кубометр газу. Середня ринкова ціна становить 7,79-8,2 грн за кубометр. Найвищі тарифи в компаній (Київські та Дніпровські енергетичні послуги, YASNO – 8,46 грн), "Асканія Енерджі" (9,95 грн) та "СвітлоГаз" ("Ритейл Сервіс" – 9,99 грн).

Більше виплат для ВПО

Список територіальних громад, переселенці з яких можуть отримати грошову допомогу від держави, розширили. Міністерство реінтеграції окупованих територій додало Таврійську громаду Запорізької області та Корюківську громаду Чернігівської області.

Реклама

Загалом визначено 310 громад в різних областях, внутрішньо переміщені особи з яких можуть отримати фінансування від держави. Повний перелік конкретних громад можна знайти тут. Сума підтримки на проживання становить 2000 грн/міс. для дорослого для 3000 грн/міс. для дитини чи особи з інвалідністю.

Сюрприз від банків

Три головні українські банки підготували для своїх клієнтів нововведення. У ПриватБанку обмежили витрати за картками з обігом 500 тис. грн/міс., якщо користувач не підтвердить свої доходи.

З 1 серпня в Monobank планують перевести тарифи кредитних продуктів на стандартні умови. Водночас клієнти Ощадбанку зможуть зайти до застосунку "Ощад 24/7" через повідомлення у Viber.

Реклама

Обмеження на зиму

Опалювальний сезон 2022-2023 років буде дуже складним для українців. Аби зекономити на теплі, уряд планує ввести обмеження на зиму. По-перше, громадяни повинні відвикнути відчиняти вікна та обігрівати вулицю, а по-друге, централізовано до осель подаватимуть тепло в межах 18-20 градусів. Найнижча температура в квартирі буде на позначці 16 градусів.

Ще один банк на межі

Співробітники СБУ наклали арешт на майно та активи Форвард Банку, кінцевим власником якого є підприємець Рустам Таріко. Прибуток від діяльності установи йшов на фінансування війни в Україні.

Асоційований експерт CASE Україна, ексзаступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що Форвард Банку доведеться залишити ринок, оскільки він втратить ліквідність та НБУ віднесе його до проблемних чи неплатоспроможних банків.

"Сьогодні" раніше писали, що у Верховній Раді ухвалили закон на підтримку бізнесу в умовах війни, а також розповідали про ринок нерухомості в Харкові – які квартири та за скільки продають забудовники.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Універсал Банк Універсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
36,99
-
50,00
55,00
37,93
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Відставка Бориса Джонсона
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг цін
Скільки коштує житло у новобудовах Києва (грн за м²)
1
Печерський Печерський
90 592
2
Шевченківський Шевченківський
57 791
3
Оболонський Оболонський
54 494
4
Подільський Подільський
51 178
5
Голосіївський Голосіївський
46 989
6
Святошинський Святошинський
36 659
7
Дніпровський Дніпровський
35 882
8
Дарницький Дарницький
35 881
9
Деснянський Деснянський
35 364
10
Солом'янський Солом'янський
31 688
Прогноз 🔑
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Мова грошей
Єврооблігації — облігації, переважно в іноземній валюті. Їх випускають організації, уряди, великі компанії. Приставка "євро" не прив'язана до валюти. Вона свідчить про те, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там.
Американські гірки
Що буде з доларом?
ТОП-5 у сфері IT
Затребувані спеціалізації
Програмування

Програмування

Інженер

Інженер

Системи управління підприємствами

Системи управління підприємствами

Web-інженер

Web-інженер

Web-майстер

Web-майстер

Актуальні пропозиції 🔥
Вибір українців 🚘
Які нові легкові авто купували у червні
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Детальніше
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Класи житла
В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

1 /2
Все про квартири
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21609.88

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1216.42

Litecoin (LTC)

51.93

Ripple (XRP)

0.34

Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
29,81 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$22,8 млрд
Знати більше💡

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Курс валют

Гроші
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти