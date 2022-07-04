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Виплати для ВПО зможе отримати ще більше українців – кому доступна допомога

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 липня, 17:55
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Розповідаємо, хто з українців тепер має право на фінансову допомогу на проживання від держави
Ще більше українців зможуть отримати виплати ВПО
Ще більше українців зможуть отримати виплати ВПО / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У список територіальних громад, переселенці з яких можуть отримати державну фінансову допомогу на проживання (2000 грн для дорослого та 3000 грн для дитини або особи з інвалідністю на місяць) додали ще дві громади.

Про це свідчить оновлений перелік Міністерства реінтеграції окупованих теритрій.

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До свіжого списку усійшли Таврійська сільська територіальна громада Запорізького району Запорізької області та Корюківська міська територіальна громада Чернігівської області.

Наразі, загальна кількість громад, мешканці яких мають право на отримання грошової допомоги від держави становить 310 і вони розташовані у дев’яти областях:

  • Донецькій;
  • Харківській;
  • Дніпропетровській;
  • Луганській;
  • Запорізькій;
  • Херсонскій;
  • Миколаївській;
  • Сумській;
  • Чернігівській.

Повний перелік конкретних громад можна знайти тут.

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ПриватБанк почав виплати по ще одній програмі

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця через платіжну систему MoneyGram.

У ПриватБанку, який і буде нараховувати гроші, пояснили, що виплати становлять 2200 гривень на особу і виплачуються протягом трьох місяців українцям, які постраждали від війни.

Про те хто має право на цю фінансову допомогу і як її отримати, читайте в нашому матеріалі.

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"Сьогодні" раніше писали, кому з українців продовжать виплати в Польщі і розповідали, як в країні змінилися виплати на дітей цього місяця.

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