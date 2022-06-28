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С 1 июля выплаты на детей возрастут: какой минимальный размер алиментов

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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28 июня, 15:25
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Со следующего месяца минимальный размер алиментов на ребенка станет больше
Суммы алиментов в Украине вырастут вместе с прожиточным минимумом
Суммы алиментов в Украине вырастут вместе с прожиточным минимумом / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

С 1 июля в Украине увеличивается прожиточный минимум, а вместе с ним – и минимальный размер алиментов на ребенка и другие соцвыплаты.

Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального управления Минюста, по закону, минимальная сумма выплат на одного ребенка не может быть меньше половины прожиточного минимума, рассчитываемого для ребенка соответствующего возраста.

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По этой формуле минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет составит 1100,5 грн. Для детей от 6 до 18 лет сумма немного больше – 1372 грн.

Процесс изменения денежных поступлений происходит автоматически, поэтому в органы исполнительной службы дополнительно обращаться не нужно.

В то же время максимальный размер алиментов равен десяти прожиточным минимумам на ребенка соответствующего возраста. Родители могут выплачивать большую сумму, чем установленная, если пропишут это в договоре.

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Почему выплаты переселенцам задерживают

Внутри перемещенные лица получают денежную помощь от государства, но кое-кому деньги могут не прийти вовремя, даже если заявку оформили несколько месяцев назад. В Минсоцполитики объясняют задержку двумя факторами.

Во-первых, заявок много, поэтому документов немало. Следовательно, причина задержки может быть в длительном процессе обработки данных.

"Количество перемещенных лиц в западные регионы больше по сравнению с количеством местного населения и состоятельностью инфраструктуры", – отметил заместитель главы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

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Во-вторых, у государства есть разные приоритеты финансирования и здесь предпочтение всегда отдается сектору безопасности и обороны. Социальные расходы тоже входят в сферу приоритетов государства, всем обещают начислить выплаты в полном объеме.

"Сегодня" ранее писали о том, каких нововведений ждать украинцам в июле, а также рассказывали об изменениях в одной из популярных сетей АЗС.

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