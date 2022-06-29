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Польша продлила выплаты украинцам – кто и сколько может получить

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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29 июня, 10:05
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Рассказываем, как поляки относятся к пребыванию украинцев в Польше и предоставлению им материальной помощи
Украинцев в Польше призывают становиться самостоятельными
Украинцев в Польше призывают становиться самостоятельными / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша решила продлить выплаты для беженцев из Украины, которые прибыли в страну позже 24 февраля и для них еще не истек срок в 120 дней пребывания.

Об этом рассказал вицеминистр внутренних дел и правительственный уполномоченный по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, передает агентство по трудоустройству Gremi Personal.

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Итак, ранее сообщалось, что с 1 июля выплату в 40 злотых (около 275 грн) в день на человека за предоставление жилья и питания украинским беженцам прекратят.

Однако это не совсем правда, эти выплаты продлят для тех украинцев, которые прибыли в страну позже 24 февраля и для них еще не истек срок в 120 дней пребывания, более того, для беженцев, которые приедут в Польшу в июле, выплаты тоже сохраняются в течение 120 дней с момента пересечения границы.

Срок выплат более чем на 120 дней могут продолжить только в том случае, если помощь предоставляется лицам, имеющим инвалидность, пенсионерам, беременным женщинам, лицам, воспитывающим детей до 12 месяцев или троих и более детей, поскольку такие люди не имеют возможности работать и содержать себя самостоятельно.

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Нужно быть самостоятельными

"Поляки все еще активно поддерживают Украину, но уверены, что беженцам пора стать самостоятельными и хотят равных условий. Дело в том, что в Польше высокая инфляция и материальное положение польских семей с начала войны тоже ощутимо ухудшилось", – говорит генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Это мнение подтверждается статистикой, согласно опросу Института Рыночных и Социальных Исследований (IBRIS) 70,4% респондентов указали, что необходимым условием пребывания украинцев в Польше является выход на работу.

Еще 38,7% убеждены, что украинцы должны отдать детей в польские школы, а 27,6% хотели бы, чтобы украинцы изучали польский язык.

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По информации Министерства семьи и социальной политики Польши, более 500 тыс. переселенцев из Украины, которым предоставлен польский идентификационный номер PESEL, являются лицами трудоспособного возраста.

По состоянию на 23 мая трудоустроились 252 тысячи из них, и это, по словам Томаша Богдевича, очень хороший показатель.

"Сегодня" ранее писали, кто в Польше получит еще по 300 злотых и рассказывали, какие страны Европы сократили программы помощи украинцам.

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