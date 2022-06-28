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ПриватБанк почав виплати за ще однією програмою – як отримати гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 червня, 10:57
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Розповідаємо, де українцям потрібно заповнити заявку на отримання допомоги
ПриватБанк починає виплати за ще однією програмою
ПриватБанк починає виплати за ще однією програмою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця через платіжну систему MoneyGram.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Зазначається, що виплати становлять 2200 гривень на особу і виплачуються протягом трьох місяців українцям, які постраждали від війни.

Як отримати гроші?

Залишити заявку на фінансову допомогу можна через платформу "єДопомога". Там потрібно ввести персональні дані та IBAN-номер рахунку ПриватБанку.

Цей номер можна знайти через мобільний застосунок Приват24, потрібно натиснути на картку і обрати "Реквізити картки".

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Після цього вашу заявку розглянуть і у випадку схвалення, ви отримаєте sms-повідомлення з контрольним номером переказу MoneyGram.

Кошти за цим переказом можна отримати:

  • в Приват24;
  • терміналі самообслуговування;
  • банкоматі;
  • відділенні;
  • звернувшись на гарячу лінію 3700.

Якщо гривневої картки ПриватБанку у вас немає, можна відкрити діджитал рахунок для отримання переказу MoneyGram у Приват24.

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ПриватБанк починає чергові виплати

27 червня банк повідомив, що починає виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам.

Йдеться про перекази через систему Western Union з фінансовою допомогою від міжнародних організацій внутрішньо переміщеним особам, які через війну змушені виїхати у безпечні регіони та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

Неповнолітні можуть отримати допомогу від ООН World Food Programme або WFP, розмір якої становить 2200 грн. Для цього обов’язково має бути картка ПриватБанку для виплат.

Детальніше про те, як отримати гроші, читайте в нашому матеріалі. Ми також раніше писали, хто має право на виплати ВПО в липні.

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