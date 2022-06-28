ПриватБанк начал выплаты по еще одной программе – как получить деньги

Рассказываем, где украинцам нужно заполнить заявку на получение помощи

ПриватБанк начинает выплаты по еще одной программе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца через платежную систему MoneyGram.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Реклама

Отмечается, что выплаты составляют 2200 гривен на человека и выплачиваются в течение трех месяцев украинцам, пострадавшим от войны.

Как получить деньги?

Оставить заявку на финансовую помощь можно через платформу "єДопомога". Там необходимо ввести персональные данные и IBAN-номер счета ПриватБанка.

Этот номер можно найти через мобильное приложение Приват24, нужно нажать на карту и выбрать "Реквизиты карты".

Реклама

После этого вашу заявку рассмотрят и в случае одобрения вы получите sms-сообщение с контрольным номером перевода MoneyGram.

Средства по этому переводу можно получить:

в Приват24;

терминале самообслуживания;

банкомате;

отделении;

обратившись на горячую линию 3700

Если гривневой карты ПриватБанка у вас нет, можно открыть диджитал счет для получения перевода MoneyGram в Приват24.

Реклама

ПриватБанк начинает очередные выплаты

27 июня банк сообщил, что начинает выплачивать денежную помощь от международных организаций детям и подросткам.

Речь идет о переводах через систему Western Union с финансовой помощью от международных организаций внутренне перемещенным лицам, которые из-за войны войны вынуждены выехать в безопасные регионы и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет.

Несовершеннолетние могут получить помощь от ООН World Food Programme или WFP, размер которой составляет 2200 грн. Для этого обязательно должна быть карта ПриватБанка для выплат.

Подробнее о том, как получить деньги, читайте в нашем материале. Мы также ранее писали, кто имеет право на выплаты ВПЛ в июле.