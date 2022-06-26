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Виплати переселенцям у липні – хто може розраховувати на грошову допомогу

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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26 червня, 17:27
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Розповідаємо про види та розміри грошової підтримки для переселенців в Україні
Коротко про види й розміри виплат українцям у липні
Коротко про види й розміри виплат українцям у липні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Внутрішньо переміщені українці продовжують отримувати допомогу від держави.

Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про те, які види грошової підтримки надають громадянам України та на які суми можна розраховувати.

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Відповідно до даних Мінреінтеграції, станом на кінець червня до переліку територіальних громад, які перебувають у зоні бойових дій чи в тимчасовій окупації, належать ОТГ у:

  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Луганській;
  • Миколаївській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській областях.

Відповідно, всі внутрішньо переміщені з цих громад українці, можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. За різними умовами надають підтримку також міжнародні організації.

Державна програма

Від держави переселенцям виплачують по 2000 грн, або по 3000 грн – на дітей та осіб з інвалідністю. Гроші надають громадянам, які перемістилися із зон, де ведуться активні бойові дії чи окупації, а також тим, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання через війну.

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Підтримка Червоного Хреста

Міжнародний Комітет Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України надають виплати малозабезпеченим сім’ям, які мають відповідний офіційний статус. Допомогу надають автоматично на зареєстровані в Мінсоцполітики сім’ї, які до 24 лютого проживали в громадах, що постраждали від збройного конфлікту. Надають підтримку в розмірі 2500 грн на особу.

Виплати від ООН

Організація Об'єднаних Націй також допомагає внутрішньо переміщеним українцям. На одну людину виплачують 2220 грн упродовж трьох місяців. Списки отримувачів формує Мінсоцполітики, незалежно від статусу ВПО. Але щоб отримати допомогу він ООН, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення у своїй територіальній громаді.

Пропозиція від ЮНІСЕФ

Багатодітні сім’ї, а також сім’ї з двома і більше дітьми, де хоча б одна дитина з інвалідністю, можуть розраховувати на фінансову підтримку від ЮНІСЕФ. Організація надає 2200 грн щомісяця на кожного члена сім’ї, але не більше ніж на п’ятьох осіб. Для участі у програмі потрібно заповнити заявку на сайті організації.

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Допомога від Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Внутрішньо переміщені особи та українці, які проживають у районах, що постраждали від бойових дій, можуть отримати 2200 грн на кожного члена сім’ї від Норвезької ради у справах біженців. Виплати надають упродовж трьох місяців.

Для отримання грошей потрібно зареєструватися на участь у програмі у месенджері WhatsApp та почекати 10 днів на розгляд заявки. Якщо надання підтримки схвалять, суму зарахують за місяць після реєстрації.

Допомога від криптобіржі

Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Для реєстрації потрібно пройти верифікацію у фонді Rotary Kyiv, "Паляниця" або iSans і подати заявку. Упродовж трьох місяців на криптогаманець нараховуватимуть по 75 доларів (2215 грн), а потім їх можна вивести на банківську картку.

Допомога від ADRA Ukraine

Благодійна організація ADRA Ukraine надає деяким українцям одноразові виплати у розмірі 6600 грн. Підтримку перераховують сім’ям з дітьми, багатодітним сім’ям, вагітним, особам віком понад 50 років з інвалідністю, людям з інвалідністю чи пораненням внаслідок бойових дій, які проживають у областях, де ведуться бойові дії чи виїхали звідти.

Виплати українцям

Українці, що безкоштовно прихистили вимушених переселенців у своїй оселі, можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста через ПриватБанк. Виплати стосуються тих людей, що розмістили в себе ВПО за програмою "Прихисток".

За одну особу на добу передбачено 14,77 грн, або 450 грн за місяць. Люди, яким надається прихисток обов’язково повинні мати статус внутрішньо переміщеної особи.

Гроші перераховують через платіжну систему PrivatMoney. Суму нараховують наступного місяця, відповідно до зареєстрованої інформації про кількість осіб, яким надали прихисток.

"Сьогодні" раніше писали, як переселенці в Україні можуть оформити статус ВПО та отримання виплат у застосунку "Дія", а також розповідали, хто з українців може отримати по 2,4 тис. доларів.

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