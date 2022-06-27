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ПриватБанк починає чергові виплати – кому чекати гроші на картку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 червня, 17:53
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Розповідаємо, кому може прийти черговий переказ на картку ПриватБанку
ПриватБанк оголосив про початок ще одних виплат
ПриватБанк оголосив про початок ще одних виплат / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк починає виплачувати грошову допомогу від міжнародних організацій дітям та підліткам.

Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

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Зазначається, що банк починає робити перекази Western Union з фінансовою допомогою ВПО від міжнародних організацій для українців, які через війну були змушені виїхати у безпечні регіони та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

Як отримати гроші?

Щоб вам нарахували допомогу від ООН World Food Programme або WFP, розмір якої складає 2 200 грн, у неповнолітніх українців має бути відкрита картка ПриватБанку для виплат.

Це можна зробити у будь-якому відділенні банку, при оформленні картки присутність батьків чи опікунів не обовʼязкова.

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Зазначається, що зарахування і зняття грошової допомоги з такої картки відбувається без комісії.

"Українці, яким виповнилося від 14 до 16 років, після отримання SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку ПриватБанку у Приват24 або відділенні банку", – зазначають у прес-службі.

Клієнти банку від 16 до 18 років можуть отримати переказ від Western Union будь-якими каналами банку:

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  • через Приват24;
  • у банкоматах;
  • терміналах самообслуговування;
  • відділеннях банку.
  • звернувшись до клієнтської підтримки за телефоном 3700 чи в чат "Допомога Онлайн".

Виплати переселенцям у липні

Згідно з оновленими даними Мінреінтеграції, станом на кінець червня до переліку територіальних громад, переселенці з яких можуть отримати виплати від держави увійшли ОТГ, які знаходяться у:

  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Луганській;
  • Миколаївській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській областях.

Про те, хто має право на ці виплати і як їх отримати, читайте в нашому матеріалі, ми також писали, хто з українців може отримати по 2,4 тис. доларів.

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